Йогексол

Юнипак® (Unipaque)

Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
350 мг/мл
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/9838/01/02 от 12.08.2019
Международное название

Юнипак инструкция по применению

Состав

Йогексол - 755 мг/мл

Фармакологические свойства

трийодcодержащее неионное рентгеноконтрастное средство. В отличие от ионных рентгеноконтрастных средств имеет низкую осмолярность.
После в/в введения распределяется во внеклеточной жидкости. Экскретируется путем клубочковой фильтрации, около 95% йогексола выводится с мочой в неизмененном виде. Cmax в плазме крови достигается сразу же после введения, в моче — через 1 ч после введения. Практически полностью выводится из организма на протяжении 1 сут, Т½ — 2 ч. Быстро накапливается в почках, контрастирование почечного пассажа начинается через 1 мин после в/в введения и достигает оптимального уровня через 5–10 мин.
В незначительном количестве связывается с белками плазмы крови и СМЖ. Проникает сквозь плацентарный барьер путем простой диффузии. Не проникает через неповрежденный ГЭБ.
При интратекальном введении абсорбируется в СМЖ в кровоток и полностью выводится почками в неизмененном виде (около 88% в течение первых суток).

Показания Юнипак

назначают детям и взрослым для проведения рентгеноконтрастных исследований — кардиоангиографии (вентрикулография, селективная коронарная артериография), аортографии (исследования корня, дуги аорты, восходящего, брюшного отдела аорты и ее ветвей), ангиографии сосудов легких, головы, шеи, мозга, брюшной полости, почек; экскреторной урографии, флебографии, исследования коллатерального кровообращения; поясничной, грудной и шейной миелографии, цистографии, артрографии, эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), сальпингографии, сиалографии и исследований пищеварительного тракта, герниографии. Применяют также для повышения контрастности при проведении компьютерной томографии (КТ).

Применение Юнипак

вводят интратекально, в/в, в/а, интрауретрально, трансуретрально, внутрибрюшинно, внутрь. При проведении миелографии вводят интратекально медленно на протяжении 1–2 мин.

ПоказаниеКонцентрацияОбъемКомментарий
Внутрисосудистое введение
Урография
взрослые300 или 350 мг йода/мл40–80 млПри проведении высокодозовой урографии могут быть использованы более высокие дозы
дети с массой тела <7 кг240 или 300 мг йода/мл4 или 2 мл/кг
дети с массой тела ≥7 кг240 или 300 мг йода/мл3 или 2 мл/кг (не более 40 мл)
Артериография
аортография (дуги)300 мг йода/мл30–40 мл 
селективная церебральная ангиография300 мг йода/мл5–10 мл 
аортография300 мг йода/мл30–60 мл 
феморальная ангиография300 или 350 мг йода/мл30–50 мл 
другие виды ангиографии300 мг йода/млВ зависимости от вида исследования 
Флебография (нижние конечности)240 или 300 мг йода/мл20–100 мл на конечность 
Кардиоангиография
взрослые (введение в левый желудочек и корень аорты)350 мг йода/мл30–60 млВ зависимости от возраста, массы тела, патологии (максимально — 8 мл/кг)
селективная коронарная ангиография350 мг йода/мл4–8 мл 
дети300 или 350 мг йода/мл1–1,5 мл/кг 
Цифровая субтракционная ангиография
в/а240; 300 мг йода/мл1–15 млОбщее количество йода, как правило, 87–88 г
в/в300; 350 мг йода/мл30–60 мл
Контрастное усиление при КТ
взрослые240 мг йода/мл
300 мг йода/мл
350 мг йода/мл		100–250 мл 100–200 мл 100–150млОбщее количество йода, как правило, 30–60 г
дети240 мг йода/мл
300 мг йода/мл		2–3 мл/кг массы тела, до 40 мл 1–3 мл/кг массы тела, до 40 млВ отдельных случаях возможно введение до 100 мл


Субарахноидальное введение
Вводят интратекально медленно на протяжении 1–2 мин
Миелография
поясничная и грудная (люмбальное введение)240 мг йода/мл8–12 млЛюмбальная пункция
шейная (люмбальное введение)240 или 300 мг йода/мл10–12 или 7–10 млЛюмбальная пункция
цервикальное введение240 или 300 мг йода/мл6–10 или 6–8 млБоковая шейная пункция
КТ при цистернографии240 мг йода/мл4–12 млЛюмбальная пункция
Миелография у детей
• в возрасте >2 лет240 мг йода/мл1,5–4 мл 
• в возрасте 2–6 лет240 мг йода/мл3–6 мл 
• в возрасте >6 лет240 мг йода/мл4–8 мл 


Для минимизации риска побочных эффектов суммарная доза йода не должна превышать 3 г
Внутриполостное введение
Артрография240; 300; 350 мг йода/млОт 5 до 20; 15; 10 мл соответственно 
ЭРХПГ240 мг йода/мл20–50 мл 
Герниография240 мг йода/мл50 млВводимый объем р-ра зависит от размера грыжи
Гистеросальпингография240 или 300 мг йода/млОт 15 до 50, 25 мл соответственно 
Сиалография240 или 300 мг йода/мл0,5–2 мл 
Исследования ЖКТ
Пероральное введение
Взрослые240; 350 мг йода/млВыбор проводится индивидуально 
Дети
пищевод300; 350 мг йода/мл2–4 мл/кг массы тела 
желудокРазвести водой до концентрации 100–150 мг йода/мл4–5 мл/кг массы тела 
Недоношенные дети350 мг йода/мл2–4 мл/кг массы телаМаксимальная доза 50 мл
Ректальное введение:
дети		Развести водой до концентрации 100–150 мг йода/мл5–10 мл/кг массы телаПример: развести Юнипак 300 или 350 водой в соотношении 1:1 и 1:2


Усиление при КТ
Пероральное введение
взрослыеРазвести водой до концентрации около 6 мг йода/мл800–2000 мл р-раПример: развести Юнипак 300 или 350 водой 1:50
детиРазвести водой до концентрации около 6 мг йода/мл15/20 мл р-ра на 1 кг массы тела 
Ректальное введениеРазвести водой до концентрации около 6 мг йода/мл 

Противопоказания

повышенная чувствительность к препаратам йода, период беременности и кормления грудью. Относительным противопоказанием является эпилепсия.

Побочные эффекты

ощущение жара, боль в месте введения, нарушения сердечного ритма, боль в грудной клетке, артериальная гипотензия, головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боль в спине, шее, скованность, невралгия, парестезия, судороги, аллергические реакции (вплоть до анафилаксии). В очень редких случаях не исключено развитие энцефалопатии и асептического менингита.

Особые указания

диагностические процедуры с применением Юнипака следует проводить только в условиях стационара в отделении реанимации и интенсивной терапии. Перед введением Юнипака необходимо нормализовать водно-электролитный баланс. После введения препарата пациент должен находиться под наблюдением не менее 1 ч. Больным, принимающим нейролептические средства, необходимо отменить их за 2 дня до проведения исследования.
Перед применением р-р необходимо тщательно осмотреть на наличие включений или изменение его цвета.
С осторожностью назначают детям и больным пожилого возраста в связи с возможностью развития тяжелых побочных эффектов, в том числе асептического менингита.
Необходимо избегать проведения исследований с применением Юнипака у больных с эпилепсией и повышенной судорожной готовностью.
Следует соблюдать осторожность при введении Юнипака пациентам с почечной и печеночной недостаточностью, тиреотоксикозом, миеломной болезнью, сахарным диабетом.
Не рекомендуется повторное введение контраста сразу после неудачной процедуры, поскольку в такой ситуации возникает риск передозировки. Повторное исследование желательно провести через 5–7 сут.
С особой осторожностью Юнипак вводят в/в больным парапротеинемическим гемобластозом в связи с высоким риском развития необратимой ОПН.
При проведении ангиокардиографии необходимо тщательно подбирать дозы больным с правожелудочковой недостаточностью и легочной гипертензией.
Проведение ангиографии при обструкции аортоподвздошного сегмента или бедренной артерии, повышенном давлении в брюшной полости, при артериальной гипо- и гипертензии требует тщательного наблюдения больных во время исследования в связи с риском развития неврологических осложнений.
При наличии местных и системных инфекций с возможной бактериемией люмбальная инъекция Юнипака противопоказана.
Препарат может вызывать развитие аллергических реакций (вплоть до анафилаксии). Если у больного в анамнезе имеются указания об аллергических реакциях на препараты йода, необходимо провести премедикацию ГКС и антигистаминными препаратами.
Юнипак может искажать результаты радиоизотопного исследования щитовидной железы на протяжении нескольких недель после введения.
Максимальную рентгеноконтрастность при обычной миелографии отмечают через 30 мин, через 1 ч она не визуализируется. При КТ контрастирование в грудном отделе возможно на протяжении 1 ч, шейном — 2 ч, базальных цистернах — 3–4 ч.
При приеме внутрь Юнипак способствует визуализации пищеварительного тракта и практически не всасывается. Всасывание значительно повышается при наличии перфорации кишечника или при его обструкции.
Контрастирование суставных полостей, полости матки, панкреатических и желчных протоков, мочевого пузыря осуществляется непосредственным введением Юнипака.

Взаимодействия

при интратекальном введении Юнипак несовместим с ГКС. Нельзя вводить в одном шприце с любыми другими препаратами. При одновременном применении Юнипака с нейролептиками, ингибиторами МАО, трициклическими антидепрессантами, аналептиками, антипсихотическими средствами повышается риск развития эпилептических приступов. Антигипертензивные средства повышают риск развития артериальной гипотензии во время исследования. Юнипак усиливает токсическое действие других препаратов.

Передозировка

проявляется брадикардией, ацидозом, ступором, комой, симптомами менингизма, судорогами. Проводят терапию, направленную на поддержание жизненно важных функций организма, симптоматическое лечение.

Условия хранения

в защищенном от света и вторичных рентгеновских лучей месте при температуре 15–25 °С.