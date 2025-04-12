диагностические процедуры с применением Юнипака следует проводить только в условиях стационара в отделении реанимации и интенсивной терапии. Перед введением Юнипака необходимо нормализовать водно-электролитный баланс. После введения препарата пациент должен находиться под наблюдением не менее 1 ч. Больным, принимающим нейролептические средства, необходимо отменить их за 2 дня до проведения исследования.

Перед применением р-р необходимо тщательно осмотреть на наличие включений или изменение его цвета.

С осторожностью назначают детям и больным пожилого возраста в связи с возможностью развития тяжелых побочных эффектов, в том числе асептического менингита.

Необходимо избегать проведения исследований с применением Юнипака у больных с эпилепсией и повышенной судорожной готовностью.

Следует соблюдать осторожность при введении Юнипака пациентам с почечной и печеночной недостаточностью, тиреотоксикозом, миеломной болезнью, сахарным диабетом.

Не рекомендуется повторное введение контраста сразу после неудачной процедуры, поскольку в такой ситуации возникает риск передозировки. Повторное исследование желательно провести через 5–7 сут.

С особой осторожностью Юнипак вводят в/в больным парапротеинемическим гемобластозом в связи с высоким риском развития необратимой ОПН.

При проведении ангиокардиографии необходимо тщательно подбирать дозы больным с правожелудочковой недостаточностью и легочной гипертензией.

Проведение ангиографии при обструкции аортоподвздошного сегмента или бедренной артерии, повышенном давлении в брюшной полости, при артериальной гипо- и гипертензии требует тщательного наблюдения больных во время исследования в связи с риском развития неврологических осложнений.

При наличии местных и системных инфекций с возможной бактериемией люмбальная инъекция Юнипака противопоказана.

Препарат может вызывать развитие аллергических реакций (вплоть до анафилаксии). Если у больного в анамнезе имеются указания об аллергических реакциях на препараты йода, необходимо провести премедикацию ГКС и антигистаминными препаратами.

Юнипак может искажать результаты радиоизотопного исследования щитовидной железы на протяжении нескольких недель после введения.

Максимальную рентгеноконтрастность при обычной миелографии отмечают через 30 мин, через 1 ч она не визуализируется. При КТ контрастирование в грудном отделе возможно на протяжении 1 ч, шейном — 2 ч, базальных цистернах — 3–4 ч.

При приеме внутрь Юнипак способствует визуализации пищеварительного тракта и практически не всасывается. Всасывание значительно повышается при наличии перфорации кишечника или при его обструкции.

Контрастирование суставных полостей, полости матки, панкреатических и желчных протоков, мочевого пузыря осуществляется непосредственным введением Юнипака.