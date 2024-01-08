ЙОГЕКСОЛ (IOHEXOLUM)

рекомендуется ограничить применение йогексола в период беременности. Минимальное количество йогексола может проникать в грудное молоко.

Йодосодержащие контрастные средства могут вызвать развитие аллергических реакций (вплоть до анафилаксии). Хотя риск серьезных аллергических реакций при применении йогексола невысок, следует учитывать такую возможность. Если у больного в анамнезе имеются указания на аллергические реакции на препараты йода, необходимо провести премедикацию ГКС и антигистаминными препаратами.

После миелографии пациенты должны лежать в постели с приподнятым изголовьем не менее 8 ч и избегать физических нагрузок в течение суток. Необходимо наблюдение пациентов с повышенной судорожной готовностью. Следует соблюдать осторожность при введении йогексола пациентам с сердечной, почечной и печеночной недостаточностью, тиреотоксикозом и миеломной болезнью. Для обследования больных сахарным диабетом с концентрацией креатинина в плазме крови >500 мкмоль/л йогексол применяют только в исключительных случаях. При наличии местных или системных инфекций с возможной бактериемией люмбальную пункцию не проводят. Йодосодержащие контрастные средства могут изменять результаты функциональных проб при исследовании щитовидной железы в течение 2 нед после применения.