ЙОГЕКСОЛ (IOHEXOLUM) Действующее вещество
MeSH: 5-(ацетил(2,3-дигидроксипропил)амино)-N,N'-бис(2,3-дигидроксипропил)-2,4,6-трииодо-1,3-бензендикарбоксамид.
йодосодержащее неионное водорастворимое рентгеноконтрастное средство с молекулярной массой 821. Содержит 46,4% йода.
После в/в введения йогексол практически полностью выводится с мочой в неизмененном виде в течение суток. Cmax в моче отмечается через 1 ч после введения. Динамика йогексола в плазме крови и ликворе подобна таковой метризамида.
внутрисосудистое введение — ангиография, урография, флебография, компьютерная томография; эндолюмбальное введение — люмбальная, торакальная и цервикальная миелография; субарахноидальное введение — компьютерная томография затылочных цистерн; внутриполостное введение — эндоскопическая ретроградная панкреатография, сиалография, исследование пищеварительного тракта при пероральном применении.
в/в введение. Урография: взрослые — 300-350 мг/мл (20–40 мл), дети — 240–300 мг/мл (2–4 мл/кг, но не более 40 мл); артериография дуги аорты — 300 мг/мл (30–40 мл), артериография мозговых артерий — 300 мг/мл (5–10 мл), аортография — 350 мг/мл (40–60 мл), артериография бедренной артерии — 300–350 мг/мл (30–50 мл); флебография одной нижней конечности — 240–300 мг/мл (20–100 мл); ангиокардиография левого желудочка и аорты — 350 мг/мл (30–60 мл), селективная коронарография — 350 мг/мл (4–8 мл), ангиокардиография у детей — 300–350 мг/мл; цифровая субтракционная ангиография — в/а 140–300 мг/мл (1–15 мл), в/в 300–350 мг/мл (20–60 мл); компьютерная томография — 140–350 мг/мл (100–400 мл).
Эндолюмбальное введение. Люмбальная и торакальная миелография — 160–240 мг/мл (8–15 мл); цервикальная миелография — 240–300 мг/мл (7–12 мл); компьютерная томографическая цистернография — 180–240 мг/мл (4–15 мл); миелография у детей — 180 мг/мл (2–12 мл).
Внутриполостное введение. Холангиопанкреатография — 240 мг/мл (20–50 мл); гистеросальпингография — 240–300 мг/мл (15–50 мл); сиалография — 240 мг/мл (0,5–2 мл); ЖКТ — 180–350 мг/мл (10–200 мл per os).
относительным противопоказанием для интратекального введения йогексола является эпилепсия.
головная боль, боль в спине, шее, конечностях, парестезии; описан случай асептического менингита. При внутрисосудистом и внутриполостном введении — аллергические реакции (кожный зуд, крапивница), ощущение жара, боль, тошнота, рвота. При интратекальном введении могут возникать тошнота, рвота, головокружение.
рекомендуется ограничить применение йогексола в период беременности. Минимальное количество йогексола может проникать в грудное молоко.
Йодосодержащие контрастные средства могут вызвать развитие аллергических реакций (вплоть до анафилаксии). Хотя риск серьезных аллергических реакций при применении йогексола невысок, следует учитывать такую возможность. Если у больного в анамнезе имеются указания на аллергические реакции на препараты йода, необходимо провести премедикацию ГКС и антигистаминными препаратами.
После миелографии пациенты должны лежать в постели с приподнятым изголовьем не менее 8 ч и избегать физических нагрузок в течение суток. Необходимо наблюдение пациентов с повышенной судорожной готовностью. Следует соблюдать осторожность при введении йогексола пациентам с сердечной, почечной и печеночной недостаточностью, тиреотоксикозом и миеломной болезнью. Для обследования больных сахарным диабетом с концентрацией креатинина в плазме крови >500 мкмоль/л йогексол применяют только в исключительных случаях. При наличии местных или системных инфекций с возможной бактериемией люмбальную пункцию не проводят. Йодосодержащие контрастные средства могут изменять результаты функциональных проб при исследовании щитовидной железы в течение 2 нед после применения.
йогексол нельзя смешивать с другими диагностическими или лекарственными средствами в одном шприце.
возможно развитие судорожного синдрома. Для его купирования применяют диазепам (10 мг в/в медленно).