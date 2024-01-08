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Активные вещества — “Й”ЙОГЕКСОЛ (IOHEXOLUM)

ЙОГЕКСОЛ (IOHEXOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 18 препаратов
Томогексол® раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Томогексол® Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 121 аптеке
от 680,52 грн
Цены в аптеках
Томогексол® раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 50 мл, № 1; Фармак
Томогексол® Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 50 мл, № 1 Фармак
В 58 аптеках
от 393,36 грн
Цены в аптеках
Томогексол® раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Томогексол® Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 28 аптеках
от 651,10 грн
Цены в аптеках
Юнипак® раствор для инъекций, 350 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Юнипак® Раствор для инъекций, 350 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 10 аптеках
от 629,40 грн
Цены в аптеках
Томогексол® раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 20 мл, № 1; Фармак
Томогексол® Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 20 мл, № 1 Фармак
В 6 аптеках
от 193,00 грн
Цены в аптеках
Йогексол-Виста раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 100 мл, № 1; Mistral Capital Management
Йогексол-Виста Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 100 мл, № 1 Mistral Capital Management
В 1 аптеке
от 1094,99 грн
Цены в аптеках
Томогексол® раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, флакон, 50 мл, № 1; Фармак
Томогексол® Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, флакон, 50 мл, № 1 Фармак
В 3 аптеках других городов
от 390,67 грн
Цены в других городах
Йогексол-Виста раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 50 мл, № 1; Mistral Capital Management
Йогексол-Виста Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 50 мл, № 1 Mistral Capital Management
В 1 аптеке других городов
от 701,50 грн
Цены в других городах
Томогексол® раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, флакон, 20 мл, № 1; Фармак
Томогексол® Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, флакон, 20 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Омнипак раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, флакон, 50 мл, № 10; GE Healthcare
Омнипак Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, флакон, 50 мл, № 10 GE Healthcare
Нет в наличии
Омнипак раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, флакон, 100 мл, № 10; GE Healthcare
Омнипак Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, флакон, 100 мл, № 10 GE Healthcare
Нет в наличии
Омнипак раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 50 мл, № 10; GE Healthcare
Омнипак Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 50 мл, № 10 GE Healthcare
Нет в наличии
Омнипак раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 100 мл, № 10; GE Healthcare
Омнипак Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 100 мл, № 10 GE Healthcare
Нет в наличии
Омнипак раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 200 мл, № 10; GE Healthcare
Омнипак Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 200 мл, № 10 GE Healthcare
Нет в наличии
Омнипак раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 500 мл, № 10; GE Healthcare
Омнипак Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 500 мл, № 10 GE Healthcare
Нет в наличии
Йогексол раствор для инъекций, 350 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Аптека 2
Йогексол Раствор для инъекций, 350 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Аптека 2
Нет в наличии
Томогексол® раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 200 мл, № 1; Фармак
Томогексол® Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 200 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Томогексол® раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 500 мл, № 1; Фармак
Томогексол® Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, флакон, 500 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.
ЙОГЕКСОЛ (IOHEXOLUM)
CAS №: 66108-95-0 C19H26I3N3O9
USPDDN: N,N'-бис(2,3-дигидроксипропил)-5-(N-(2,3-дигидроксипропил)ацетамидо)-2,4,6-трииодоизофталамид.
MeSH: 5-(ацетил(2,3-дигидроксипропил)амино)-N,N'-бис(2,3-дигидроксипропил)-2,4,6-трииодо-1,3-бензендикарбоксамид.
Форма выпуска: р-р для инъекций.

йодосодержащее неионное водорастворимое рентгеноконтрастное средство с молекулярной массой 821. Содержит 46,4% йода.
После в/в введения йогексол практически полностью выводится с мочой в неизмененном виде в течение суток. Cmax в моче отмечается через 1 ч после введения. Динамика йогексола в плазме крови и ликворе подобна таковой метризамида.

внутрисосудистое введение — ангиография, урография, флебография, компьютерная томография; эндолюмбальное введение — люмбальная, торакальная и цервикальная миелография; субарахноидальное введение — компьютерная томография затылочных цистерн; внутриполостное введение — эндоскопическая ретроградная панкреатография, сиалография, исследование пищеварительного тракта при пероральном применении.

в/в введение. Урография: взрослые — 300-350 мг/мл (20–40 мл), дети — 240–300 мг/мл (2–4 мл/кг, но не более 40 мл); артериография дуги аорты — 300 мг/мл (30–40 мл), артериография мозговых артерий — 300 мг/мл (5–10 мл), аортография — 350 мг/мл (40–60 мл), артериография бедренной артерии — 300–350 мг/мл (30–50 мл); флебография одной нижней конечности — 240–300 мг/мл (20–100 мл); ангиокардиография левого желудочка и аорты — 350 мг/мл (30–60 мл), селективная коронарография — 350 мг/мл (4–8 мл), ангиокардиография у детей — 300–350 мг/мл; цифровая субтракционная ангиография — в/а 140–300 мг/мл (1–15 мл), в/в 300–350 мг/мл (20–60 мл); компьютерная томография — 140–350 мг/мл (100–400 мл).
Эндолюмбальное введение. Люмбальная и торакальная миелография — 160–240 мг/мл (8–15 мл); цервикальная миелография — 240–300 мг/мл (7–12 мл); компьютерная томографическая цистернография — 180–240 мг/мл (4–15 мл); миелография у детей — 180 мг/мл (2–12 мл).
Внутриполостное введение. Холангиопанкреатография — 240 мг/мл (20–50 мл); гистеросальпингография — 240–300 мг/мл (15–50 мл); сиалография — 240 мг/мл (0,5–2 мл); ЖКТ — 180–350 мг/мл (10–200 мл per os).

относительным противопоказанием для интратекального введения йогексола является эпилепсия.

головная боль, боль в спине, шее, конечностях, парестезии; описан случай асептического менингита. При внутрисосудистом и внутриполостном введении — аллергические реакции (кожный зуд, крапивница), ощущение жара, боль, тошнота, рвота. При интратекальном введении могут возникать тошнота, рвота, головокружение.

рекомендуется ограничить применение йогексола в период беременности. Минимальное количество йогексола может проникать в грудное молоко.
Йодосодержащие контрастные средства могут вызвать развитие аллергических реакций (вплоть до анафилаксии). Хотя риск серьезных аллергических реакций при применении йогексола невысок, следует учитывать такую возможность. Если у больного в анамнезе имеются указания на аллергические реакции на препараты йода, необходимо провести премедикацию ГКС и антигистаминными препаратами.
После миелографии пациенты должны лежать в постели с приподнятым изголовьем не менее 8 ч и избегать физических нагрузок в течение суток. Необходимо наблюдение пациентов с повышенной судорожной готовностью. Следует соблюдать осторожность при введении йогексола пациентам с сердечной, почечной и печеночной недостаточностью, тиреотоксикозом и миеломной болезнью. Для обследования больных сахарным диабетом с концентрацией креатинина в плазме крови >500 мкмоль/л йогексол применяют только в исключительных случаях. При наличии местных или системных инфекций с возможной бактериемией люмбальную пункцию не проводят. Йодосодержащие контрастные средства могут изменять результаты функциональных проб при исследовании щитовидной железы в течение 2 нед после применения.

йогексол нельзя смешивать с другими диагностическими или лекарственными средствами в одном шприце.

возможно развитие судорожного синдрома. Для его купирования применяют диазепам (10 мг в/в медленно).