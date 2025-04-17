Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
В городах рядом
Аптека копейка
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
125.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
126.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, ул. Тираспольская, 58
128.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
128.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, просп. Берестейский, 87
132.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Д
135.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
231.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 38
313.8 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
619,92
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Тищика, 25
313.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Ровно, ул. Карнаухова Николая, 21
364.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
D.s.
Деражня, ул. Подольская, 1
369.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека шар@
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 38
383.5 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
386.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
648,72
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека нежных цен
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
387.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
397.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Каменское, просп. Свободы, 57
408.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Не болей
Каменское, просп. Свободы, 46
408.1 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Луцк, ул. Ветеранов, 18
421.5 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories