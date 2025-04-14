Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
648,72
Экономия при брони: -0,02 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
196.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
202.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 57
202.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
203.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 38
203.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
233.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 66/23
256.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
364.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
386.5 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
387.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
417.5 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
418.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
418.8 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Д
420.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 87
420.2 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
457.2 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
619,92
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
457.5 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
553.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
553.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories