Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека копейка
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
6.2 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, ул. Тираспольская, 58
8.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
8.8 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
8.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, просп. Берестейский, 87
9.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Д
10.5 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
В городах рядом
Подорожник
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
126.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
128.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
128.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 38
189.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
619,92
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Тищика, 25
189.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
D.s.
Деражня, ул. Подольская, 1
258.1 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Ровно, ул. Карнаухова Николая, 21
301.1 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека нежных цен
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
334.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека шар@
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 38
339.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
356.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Не болей
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
365.1 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Луцк, ул. Ветеранов, 18
365.5 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Каменское, просп. Свободы, 57
365.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Не болей
Каменское, просп. Свободы, 46
365.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories