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Юнипак
®
(Unipaque)
Днепр
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 57
26.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
690,04
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
26.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
664,43
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
26.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
708,89
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
33.2 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
655,01
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 38
50.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
708,35
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
69.8 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
679,24
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 66/23
71.2 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
691,97
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
194.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
648,72
Экономия при брони:
-0,02 грн
648,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
290.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
608,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
350.1 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
619,92
Экономия при брони:
-0,02 грн
619,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
350.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
719,21
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
375.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
665,81
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
376.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
652,66
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
386.8 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
655,52
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Независимости, 9
387.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
655,01
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
388.5 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
659,72
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58
389.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
690,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
390.2 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
687,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
390.2 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
662,68
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 41-А
390.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
693,36
грн
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