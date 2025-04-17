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Закроется в 23:00
Деражня, ул. Подольская, 1
77.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
748,40
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
719,21
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
136.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
619,92
Экономия при брони:
-0,02 грн
619,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Д
188.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
723,92
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 87
191.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
721,99
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
194.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
693,36
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
195.1 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
668,61
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
197.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
708,89
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
201.2 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
608,50
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
203.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
707,66
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Черновцы, ул. Гребинки, 45
215.1 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
694,30
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 113
215.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
694,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Карнаухова Николая, 21
220.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
803,20
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 09:00
Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е
266.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
697,15
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ветеранов, 18
280.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
630,50
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
319.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
668,26
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
319.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
582,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
342.1 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
665,81
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
342.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
652,66
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
348.1 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
655,52
грн
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