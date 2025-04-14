Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 41-А
5.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Одесса, ул. Независимости, 9
5.9 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Педагогическая, 11
7.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 58
9.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
13.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
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Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 38
255.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
619,92
Экономия при брони: -0,02 грн
Подорожник
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
328.7 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека нежных цен
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
334.3 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека шар@
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 66/23
361.1 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека шар@
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 38
364.5 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Не болей
Каменское, просп. Свободы, 46
370.8 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Не болей
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
371.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Каменское, просп. Свободы, 57
371.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
374.0 км
Юнипак® раствор для инъекций 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories