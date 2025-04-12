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Эрбисол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)

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Эрбисол® Ультрафарм
Эрбисол® Ультрафарм
Раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
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Эрбисол® Ультрафарм
Эрбисол® Ультрафарм
Раствор для инъекций ампула 1 мл №10
ЭРБИС
Нет в наличии
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Эрбисол Ультрафарм инструкция по применению

Состав

Действующие вещества: комплекс природных небелковых низкомолекулярных органических соединений негормонального происхождения, полученных из животной эмбриональной ткани, содержит олигопептиды, гликопептиды, нуклеотиды, аминокислоты;
вспомогательные вещества: р-р 0,9% натрия хлорида изотонический.

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Фармакологическую активность Эрбисола УЛЬТРАфарм обусловливают биологически активные пептиды с небольшой молекулярной массой, активизирующие природные, сформировавшиеся в ходе эволюции системы контроля организма, необходимые для выявления и устранения возникших нарушений. Активизация Эрбисолом УЛЬТРАфарм иммунной защиты организма ускоряет процессы репарации и устранение патологически измененных клеток и тканей. Значимая иммуномодулирующая активность препарата направлена в первую очередь на NK-клетки (CD316+56+) и T-киллеры (CD3+16+56+), которые необходимы для устранения дефектных клеток, неспособных к восстановлению, либо аномальных тканей; а также на макрофагальное звено иммунных реакций (необходимо для восстановления поврежденных клеток и функциональной активности органов и тканей). В то же время Эрбисол УЛЬТРАфарм обладает иммунокорригирующими свойствами. Соответственно, при нарушениях состояния иммунной системы применение препарата способствует ее нормализации путем усиления активности T-лимфоцитов, Th1-хелперов и T-киллеров. Это имеет значение для восстановления равновесия между клеточным и гуморальным звеньями иммунитета при злокачественных новообразованиях и аллергических реакциях. В зависимости от состояния иммунной системы организма при применении препарата происходит также коррекция активности других факторов клеточного и гуморального звеньев иммунитета (индукция синтеза α-, β- и γ-интерферонов, фактора некроза опухоли, интерлейкина (ИЛ)-2 и ИЛ-12, ингибирование продукции ИЛ-10). Применение Эрбисола УЛЬТРАфарм в сочетании с антибактериальными средствами либо экзогенными интерферонами ведет к потенцированию их эффекта наряду со снижением токсического побочного действия.
Применение Эрбисола УЛЬТРАфарм в терапии при гепатите вирусной этиологии способствует активизации цитотоксических T-лимфоцитов (CD8+) и T-киллеров (CD3+16+56+), участвующих в устранении клеток — носителей вируса, и, кроме того, стимулирует синтез интерферонов, соответственно ускоряя элиминацию вируса. Наряду с активизацией регенераторных процессов в ткани печени Эрбисол УЛЬТРАфарм содействует субституции погибших гепатоцитов здоровыми клетками, что позволяет причислить его к группе препаратов, снижающих степень тяжести инфекционного заболевания. Препарат оказывает противовоспалительный эффект, тем не менее в случае терапии при хроническом воспалительном процессе возможна фаза обострения длительностью 2–5 дней.
В случае применения Эрбисола УЛЬТРАфарм при злокачественных новообразованиях происходит коррекция функций иммунной системы путем активации Th1-хелперов и T-киллеров, а также торможения активности Th2-хелперов и B-лимфоцитов. Это ведет к восстановлению клеточного иммунитета, главным образом активации T-киллеров. При применении препарата происходит также активация макрофагов и NK-клеток, индукция синтеза α- и γ-интерферона и фактора некроза опухоли, что ведет к торможению злокачественных опухолей и их метастазирования, способствует их эффективному устранению (в комплексе с оперативным вмешательством, химио- и радиолучевой терапией).
Применяемый в качестве препарата сопровождения Эрбисол при химио- и радиолучевой терапии существенно повышает ее эффективность по двум направлениям. Во-первых, Эрбисол, будучи репарантом, гепато- и иммунопротектором, предохраняет здоровые клетки и ткани от химического и лучевого воздействия, восстанавливает поврежденные структуры. Таким образом появляется возможность использования более интенсивных терапевтических схем с применением сильнодействующих химиопрепаратов и больших доз облучения при отсутствии риска возникновения крайне негативных последствий (предупреждает выпадение волос, устраняет либо значительно уменьшает выраженность проявлений болевого, диспептического, а также вегетативного синдромов). Во-вторых, оказывая иммунокорригирующее воздействие, Эрбисол восстанавливает противоопухолевую активность системы иммунитета и, невзирая на деструктивный эффект химио- и радиолучевой терапии, ведет к нормализации состояния иммунной системы больных, прошедших курс лечения. Наряду с этим Эрбисол УЛЬТРАфарм, изготовленный из эмбриональной ткани, проявляет также активность в качестве естественного супрессора патологического роста клеток и тканей, что дает возможность (в противоположность стандартной химио- и радиолучевой терапии) мобилизации протекторной противоопухолевой активности организма как во время терапии, так и между курсами. Это содействует повышению эффективности терапии и качества жизни пациентов, а также возможности уменьшения количества курсов химио- и радиолучевой терапии.
Развитие иммуномодулирующего эффекта начинается на 3–5-й день, достигая максимума на 20–21-й день и поддерживая этот уровень еще 8–10 дней по завершении курса лечения.
Препарат не является токсичным, отсутствуют проявления кумулятивной токсичности, а также не выявлено тератогенных, мутагенных, канцерогенных и аллергенных свойств.
Фармакокинетика. Исследований фармакокинетических параметров не проводили.

Показания Эрбисол Ультрафарм

  • заболевания бактериальной этиологии — хронические неспецифические заболевания легких в период обострения и ремиссии;
  • заболевания вирусной этиологии — острый и хронический вирусный гепатит В, хронический вирусный гепатит С; острые и хронические формы заболеваний, вызванные вирусами семейства герпес;
  • онкология — онкологические заболевания ЖКТ, первичный рак печени и метастатические поражения печени, опухоли головного мозга и легких.

Применение Эрбисол Ультрафарм

при лечении хронических неспецифических заболеваний легких Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/в взрослым по 2 мл, в разведении р-ром 0,9% натрия хлорида изотонического до 20 мл, струйно вечером ежедневно в течение 10 дней или в/м 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 10 дней. Курсовая доза — 10–20 ампул по 2 мл.
В период обострения заболевания применяют комплексную терапию, а в период ремиссии препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм назначают в качестве монотерапии.
При лечении заболеваний, вызванных вирусами семейства герпеса, препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/в по 2 мл, в разведении р-ром 0,9% натрия хлорида до 20 мл струйно вечером через каждые 48 ч в течение 20 дней или в/м по 2 мл вечером ежедневно в течение 20 дней, или 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 10 дней. Курсовая доза — 10–20 ампул по 2 мл.
При поражении вирусами семейства герпеса внутренних органов и систем препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/в по 2 мл в разведении 0,9% р-ром натрия хлорида до 20 мл струйно вечером ежедневно в течение 20 сут, а затем для предотвращения рецидивов — в течение 20 дней по 2 мл вечером в/м через каждые 48 ч, или в/м 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 20 сут, а затем для предотвращения рецидивов — в течение 20 дней по 2 мл вечером в/м через каждые 48 ч. Курсовая доза — 30–50 ампул по 2 мл.
В острый период заболевания препарат назначают в составе комплексной терапии, а в период ремиссии Эрбисол УЛЬТРАфарм применяют в качестве монотерапии.
При комплексной терапии острого вирусного гепатита В препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/в по 2 мл, в разведении р-ром 0,9% натрия хлорида до 20 мл струйно вечером ежедневно в течение 20 дней, а затем — в течение 20 дней по 2 мл вечером в/м через каждые 48 ч, или в/м 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 20 дней, а затем — в течение 20 дней по 2 мл вечером в/м через каждые 48 ч. Курсовая доза — 30–50 ампул по 2 мл.
При комплексной терапии хронических вирусных гепатитов С и В препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/в по 2 мл, в разведении р-ром 0,9% натрия хлорида изотонического до 20 мл, струйно вечером ежедневно в течение 20 дней или в/м 2 раза по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 20 дней, а затем — в течение 20 дней по 2 мл вечером в/м через каждые 48 ч. Курсовая доза — 30–50 ампул по 2 мл.
После 40–60-дневного перерыва необходимо проводить повторные курсы лечения, количество которых определяется степенью тяжести патологического процесса.
При онкологических заболеваниях между курсами химио- или лучевой терапии проводят курсы иммунотерапии, при которых препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм применяют 4 циклами (подкурсами), каждый из них включает 5-дневное ежедневное введение препарата и 2-дневный перерыв, во время которого назначают введение химиопрепаратов: в/в струйно по 2 мл, в разведении 0,9% р-ром натрия хлорида до 20 мл ежедневно в течение 5 дней, затем через 2 дня перерыва продолжают таким же образом следующие циклы (подкурсы) или в/м 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 5 дней, затем через 2 дня перерыва продолжают таким же образом следующие циклы (подкурсы). Курсовая доза — 20–40 ампул по 2 мл.
Курсы иммунотерапии комбинируют с курсами стандартной противоопухолевой терапии. В этом случае препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм водят в/в капельно по 6 мл, разведенных 0,9% р-ром натрия хлорида до 200 мл, ежедневно сначала 5 дней, затем через 2 дня перерыва — 4 дня, потом через 3 дня перерыва, во время которого в комплексном применении с химиотерапией назначают введение химиопрепаратов (•), продолжают таким же образом еще 3 дня, а на 4- и 5-й день вводят по 4 мл Эрбисол УЛЬТРАфарм, разведенного 0,9% р-ром натрия хлорида до 200 мл (упрощенная схема).
Возможно сочетание с радиолучевой терапией. Курсовая доза — 40 ампул по 2 мл.
После 2–6-дневного перерыва можно проводить повторный курс такой терапии.
Упрощенная схема (минимальный курс) терапии при онкозаболевании при в/в введении препарата (в комплексе с химиотерапией (•) или радиотерапией)

ДниВремя, чПериод, дней
09:00–15:0016:00–24:00
 1-й  3
 2-й  
 3-й  
4-йРадиотерапия5
 5-й
 6-й
 7-й
 8-й
 9-й  2
 10-й  
11-йРадиотерапия4
 12-й
 13-й
 14-й
 15-й  3
 16-й  
 17-й  
18-йРадиотерапия5
 19-й
 20-й
 21-й
 22-й
 23-й  3
 24-й  
 25-й  


Полная схема курса терапии предполагает введение препарата 4–7 циклами, каждый из которых включает 5-дневное ежедневное введение препарата и 2-дневный перерыв: в/в капельно по 6 мл, разведенных 0,9% р-ром натрия хлорида до 200 мл, ежедневно в течение 5 дней, потом через 2 дня перерыва, во время которого в комплексном применении с химиотерапией назначают введение химиопрепаратов, продолжают таким же образом следующие 3–6 циклов. Курсовая доза — 60–110 ампул по 2 мл.
При в/м введении Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят 2 раза в сутки по 4 мл утром и вечером ежедневно в течение 5 дней, затем через 2 дня перерыва, во время которого в комплексном применении с химиотерапией назначают введение химиопрепаратов, продолжают таким же образом следующие 3–5 циклов. Курсовая доза — 80–140 ампул по 2 мл.
По завершении курса комбинированной терапии, после 2–4-дневного перерыва желательно провести курс иммунотерапии, при котором препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/м 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 5 дней, затем через 2 дня перерыва продолжают таким же образом еще 5 дней. Курсовая доза — 10–20 ампул по 2 мл.
Полная схема курса терапии при онкозаболевании при в/в введении препарата (в комплексе с химиотерапией (•) или радиотерапией)

ДниВремя, чПериод, дней
06:00–09:0016:00–24:00
 1-й   2
 2-й   
3-й  5
 4-й  
 5-й  
 6-й  
 7-й  
 8-й   2
 9-й   
10-й  5
 11-й  
 12-й  
 13-й  
 14-й  
 15-й   2
 16-й   
17-й  5
 18-й  
 19-й  
 20-й  
 21-й  
 22-й   2
 23-й   
24-й  5
 25-й  
 26-й  
 27-й  
 28-й  
 29-й   2
 30-й   


Дни06:00–09:0016:00–24:0021:00–24:00Период, дней
 31-й   2
 32-й   
33-й  5
 34-й  
 35-й  
 36-й  
 37-й  
 38-й   2
 39-й   
40-й  5
 41-й  
 42-й  
 43-й  
 44-й  
 45-й   2
 46-й   
47-йу у5
 48-йу у
 49-йу у
 50-йу у
 51-йу у
 52-й   2
 53-й   
 54-йу у5
 55-йу у
 56-йу у
 57-йу у
 58-йу у
 59-й   2
 60-й   


Если в курсах химиотерапии не предусматривается применение гормонов либо препаратов, воздействующих на гормональный статус, то курсы препарата Эрбисол УЛЬТРАфарм сочетают с курсами химиотерапии и назначают через 1–2 ч после применения химиопрепаратов, предпочтительно в/в капельно. При проведении химиотерапии при опухоли головного мозга 5-дневные курсы препарата темозолид комбинируют с 5-дневными циклами применения Эрбисола УЛЬТРАфарм.
В случае проведения радиолучевой терапии 5-дневные циклы облучения можно сочетать с 5-дневными циклами применения Эрбисола УЛЬТРАфарм (интервал между облучением и введением препарата должен составлять ≥3 ч).
Инъекционное введение Эрбисола УЛЬТРАфарм предпочтительно осуществлять натощак (в утренние часы за 1–2 ч до приема пищи либо в вечернее время через 2–3 ч после приема пищи). Употребление напитков (чай, вода, соки) возможно в любой момент.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость препарата.

Побочные эффекты

Эрбисол УЛЬТРАфарм хорошо переносится больными без проявления аллергических реакций. Однако в некоторых случаях в течение первых 2–5 дней приема препарата может возникнуть обострение хронического воспалительного процесса, которое не следует рассматривать как негативное явление, потому что в большинстве случаев оно является стадией лечебного процесса. В ходе клинических исследований, а также за время применения препарата в клинической практике аллергических реакций не отмечали, но полностью не исключается риск их развития, а именно: кожная сыпь, ощущение зуда.
При применении курса интенсивной терапии с в/в капельным введением препарата Эрбисол УЛЬТРАфарм в первые дни приема возможно повышение АД и температуры тела, которые необходимо нормализовать. Если состояние больного тяжелое и температура тела продолжает повышаться, то следующий 5-дневный цикл следует провести с в/м введением препарата (2 раза в сутки по 4 мл утром и вечером ежедневно в течение 5 дней).

Особые указания

в период беременности и кормления грудью назначение Эрбисол УЛЬТРАфарм возможно только в случае преобладания, согласно мнению врача, позитивного эффекта от применения препарата над возможным риском для плода/ребенка.
Дети. Исследования применения препарата в детской популяции не проводились.
Воздействие Эрбисола УЛЬТРАфарм на способность управлять транспортными средствами, а также работы с другими механизмами. Отсутствует.

Взаимодействия

Эрбисол УЛЬТРАфарм усиливает эффект антибактериальных препаратов. С целью результативного осуществления направленной иммуномодулирующей активности не следует применять сочетанно Эрбисол УЛЬТРАфарм с алкоголем ввиду нейтрализации репаративного эффекта макрофагов, а также с иммуномодуляторами, стимулирующими гуморальное звено иммунитета.
Несовместимость. При введении запрещено смешивание с другими лекарственными средствами. Разводить исключительно р-рами, указанными в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Передозировка

вероятно непродолжительное повышение утомляемости, при котором специфического лечения не требуется.

Условия хранения

в месте, недоступном для детей, при температуре 4–12 °C. Допустимо возникновение опалесценции.

Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/3030/01/01 от 18.08.2021