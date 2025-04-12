при лечении хронических неспецифических заболеваний легких Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/в взрослым по 2 мл, в разведении р-ром 0,9% натрия хлорида изотонического до 20 мл, струйно вечером ежедневно в течение 10 дней или в/м 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 10 дней. Курсовая доза — 10–20 ампул по 2 мл.

В период обострения заболевания применяют комплексную терапию, а в период ремиссии препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм назначают в качестве монотерапии.

При лечении заболеваний, вызванных вирусами семейства герпеса , препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/в по 2 мл, в разведении р-ром 0,9% натрия хлорида до 20 мл струйно вечером через каждые 48 ч в течение 20 дней или в/м по 2 мл вечером ежедневно в течение 20 дней, или 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 10 дней. Курсовая доза — 10–20 ампул по 2 мл.

При поражении вирусами семейства герпеса внутренних органов и систем препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/в по 2 мл в разведении 0,9% р-ром натрия хлорида до 20 мл струйно вечером ежедневно в течение 20 сут, а затем для предотвращения рецидивов — в течение 20 дней по 2 мл вечером в/м через каждые 48 ч, или в/м 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 20 сут, а затем для предотвращения рецидивов — в течение 20 дней по 2 мл вечером в/м через каждые 48 ч. Курсовая доза — 30–50 ампул по 2 мл.

В острый период заболевания препарат назначают в составе комплексной терапии, а в период ремиссии Эрбисол УЛЬТРАфарм применяют в качестве монотерапии.

При комплексной терапии острого вирусного гепатита В препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/в по 2 мл, в разведении р-ром 0,9% натрия хлорида до 20 мл струйно вечером ежедневно в течение 20 дней, а затем — в течение 20 дней по 2 мл вечером в/м через каждые 48 ч, или в/м 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 20 дней, а затем — в течение 20 дней по 2 мл вечером в/м через каждые 48 ч. Курсовая доза — 30–50 ампул по 2 мл.

При комплексной терапии хронических вирусных гепатитов С и В препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/в по 2 мл, в разведении р-ром 0,9% натрия хлорида изотонического до 20 мл, струйно вечером ежедневно в течение 20 дней или в/м 2 раза по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 20 дней, а затем — в течение 20 дней по 2 мл вечером в/м через каждые 48 ч. Курсовая доза — 30–50 ампул по 2 мл.

После 40–60-дневного перерыва необходимо проводить повторные курсы лечения, количество которых определяется степенью тяжести патологического процесса.

При онкологических заболеваниях между курсами химио- или лучевой терапии проводят курсы иммунотерапии, при которых препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм применяют 4 циклами (подкурсами), каждый из них включает 5-дневное ежедневное введение препарата и 2-дневный перерыв, во время которого назначают введение химиопрепаратов: в/в струйно по 2 мл, в разведении 0,9% р-ром натрия хлорида до 20 мл ежедневно в течение 5 дней, затем через 2 дня перерыва продолжают таким же образом следующие циклы (подкурсы) или в/м 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 5 дней, затем через 2 дня перерыва продолжают таким же образом следующие циклы (подкурсы). Курсовая доза — 20–40 ампул по 2 мл.

Курсы иммунотерапии комбинируют с курсами стандартной противоопухолевой терапии. В этом случае препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм водят в/в капельно по 6 мл, разведенных 0,9% р-ром натрия хлорида до 200 мл, ежедневно сначала 5 дней, затем через 2 дня перерыва — 4 дня, потом через 3 дня перерыва, во время которого в комплексном применении с химиотерапией назначают введение химиопрепаратов (•), продолжают таким же образом еще 3 дня, а на 4- и 5-й день вводят по 4 мл Эрбисол УЛЬТРАфарм, разведенного 0,9% р-ром натрия хлорида до 200 мл (упрощенная схема).

Возможно сочетание с радиолучевой терапией. Курсовая доза — 40 ампул по 2 мл.

После 2–6-дневного перерыва можно проводить повторный курс такой терапии.

Упрощенная схема (минимальный курс) терапии при онкозаболевании при в/в введении препарата (в комплексе с химиотерапией (•) или радиотерапией)



Дни Время, ч Период, дней 09:00–15:00 16:00–24:00 1-й 3 2-й 3-й • 4-й Радиотерапия 3у 5 5-й 3у 6-й 3у 7-й 3у 8-й 3у 9-й 2 10-й • 11-й Радиотерапия 3у 4 12-й 3у 13-й 3у 14-й 3у 15-й 3 16-й 17-й • 18-й Радиотерапия 3у 5 19-й 3у 20-й 3у 21-й 2у 22-й 2у 23-й 3 24-й 25-й



Полная схема курса терапии предполагает введение препарата 4–7 циклами, каждый из которых включает 5-дневное ежедневное введение препарата и 2-дневный перерыв: в/в капельно по 6 мл, разведенных 0,9% р-ром натрия хлорида до 200 мл, ежедневно в течение 5 дней, потом через 2 дня перерыва, во время которого в комплексном применении с химиотерапией назначают введение химиопрепаратов, продолжают таким же образом следующие 3–6 циклов. Курсовая доза — 60–110 ампул по 2 мл.

При в/м введении Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят 2 раза в сутки по 4 мл утром и вечером ежедневно в течение 5 дней, затем через 2 дня перерыва, во время которого в комплексном применении с химиотерапией назначают введение химиопрепаратов, продолжают таким же образом следующие 3–5 циклов. Курсовая доза — 80–140 ампул по 2 мл.

По завершении курса комбинированной терапии, после 2–4-дневного перерыва желательно провести курс иммунотерапии, при котором препарат Эрбисол УЛЬТРАфарм вводят в/м 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером ежедневно в течение 5 дней, затем через 2 дня перерыва продолжают таким же образом еще 5 дней. Курсовая доза — 10–20 ампул по 2 мл.

Полная схема курса терапии при онкозаболевании при в/в введении препарата (в комплексе с химиотерапией (•) или радиотерапией)



Дни Время, ч Период, дней 06:00–09:00 16:00–24:00 1-й 2 2-й • 3-й 3у 5 4-й 3у 5-й 3у 6-й 3у 7-й 3у 8-й 2 9-й • 10-й 3у 5 11-й 3у 12-й 3у 13-й 3у 14-й 3у 15-й 2 16-й • 17-й 3у 5 18-й 3у 19-й 3у 20-й 3у 21-й 3у 22-й 2 23-й • 24-й 3у 5 25-й 3у 26-й 3у 27-й 3у 28-й 3у 29-й 2 30-й





Дни 06:00–09:00 16:00–24:00 21:00–24:00 Период, дней 31-й 2 32-й • 33-й 3у 5 34-й 3у 35-й 3у 36-й 3у 37-й 3у 38-й 2 39-й • 40-й 3у 5 41-й 3у 42-й 3у 43-й 3у 44-й 3у 45-й 2 46-й • 47-й у у 5 48-й у у 49-й у у 50-й у у 51-й у у 52-й 2 53-й 54-й у у 5 55-й у у 56-й у у 57-й у у 58-й у у 59-й 2 60-й



Если в курсах химиотерапии не предусматривается применение гормонов либо препаратов, воздействующих на гормональный статус, то курсы препарата Эрбисол УЛЬТРАфарм сочетают с курсами химиотерапии и назначают через 1–2 ч после применения химиопрепаратов, предпочтительно в/в капельно. При проведении химиотерапии при опухоли головного мозга 5-дневные курсы препарата темозолид комбинируют с 5-дневными циклами применения Эрбисола УЛЬТРАфарм.

В случае проведения радиолучевой терапии 5-дневные циклы облучения можно сочетать с 5-дневными циклами применения Эрбисола УЛЬТРАфарм (интервал между облучением и введением препарата должен составлять ≥3 ч).

Инъекционное введение Эрбисола УЛЬТРАфарм предпочтительно осуществлять натощак (в утренние часы за 1–2 ч до приема пищи либо в вечернее время через 2–3 ч после приема пищи). Употребление напитков (чай, вода, соки) возможно в любой момент.