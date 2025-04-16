Эрбисол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1032,56
Экономия при брони: -34,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1066,69
Экономия при брони: -56,18 грн
1010,51 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1049,21
Экономия при брони: -38,70 грн
1010,51 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1011,28
Экономия при брони: -62,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1004,35
Экономия при брони: -46,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1087,30 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1022,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Строителей, 5-З
5.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
770,51
Экономия при брони: -43,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
921,54
Экономия при брони: -54,46 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
960,76
Экономия при брони: -42,70 грн
В городах рядом
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Южное, просп. Мира, 15/3
75.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1195,60 грн
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Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1044,80 грн
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Еланец, ул. Соборная, 127
85.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1043,80 грн
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Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
718,06
Экономия при брони: -33,61 грн
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Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
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1031,30 грн
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Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
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Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
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