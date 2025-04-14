Эрбисол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1129,50 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1029,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1129,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1182,70
Экономия при брони: -76,86 грн
1105,84 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1129,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1149,43
Экономия при брони: -46,22 грн
1103,21 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1227,80
Экономия при брони: -149,60 грн
1078,20 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1164,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1299,54
Экономия при брони: -174,25 грн
1125,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1262,94
Экономия при брони: -137,65 грн
1125,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1270,02
Экономия при брони: -201,63 грн
1068,39 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1277,46
Экономия при брони: -208,47 грн
1068,99 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1163,40 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1132,32
Экономия при брони: -61,37 грн
1070,95 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека шар@
Одесса, ул. Ришельевская, 68
4.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1273,92
Экономия при брони: -148,63 грн
1125,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1262,33
Экономия при брони: -191,38 грн
1070,95 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1173,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1066,66
Экономия при брони: -31,37 грн
1035,29 грн