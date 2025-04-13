Эрбисол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1162,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1066,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1226,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1028,70 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1162,60 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
609,59
Экономия при брони: -92,66 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1132,54
Экономия при брони: -66,72 грн
1065,82 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1110,74
Экономия при брони: -38,70 грн
1072,04 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1127,70
Экономия при брони: -171,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1272,46
Экономия при брони: -263,19 грн
1009,27 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
671,54
Экономия при брони: -29,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1037,85
Экономия при брони: -40,52 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1003,98
Экономия при брони: -36,53 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1036,86
Экономия при брони: -59,82 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1065,59
Экономия при брони: -34,24 грн
1031,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1078,82
Экономия при брони: -84,54 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1166,23
Экономия при брони: -75,68 грн
1090,55 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1089,11
Экономия при брони: -34,18 грн
1054,93 грн
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1011,90 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1039,90 грн