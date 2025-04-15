Эрбисол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1069,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1069,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1080,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 338
6.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1084,00
Экономия при брони: -14,70 грн
1069,30 грн
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Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
52.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Борислав, ул. Мицкевича, 3-А
75.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1194,10 грн
Аптека оптовых цен
Почаев, ул. Лосятинская, 1-Б
108.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1192,70 грн
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Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1199,90 грн
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1199,80 грн
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Владимир, ул. Князя Василько, 1
114.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
114.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1039,90 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 16-Н
114.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1227,80
Экономия при брони: -113,30 грн
1114,50 грн
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Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1049,10 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1020,00
Экономия при брони: -88,00 грн
Аптека 9-1-1
Отыния, ул. Сечевых Стрельцов, 2
137.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Воли, 5/1
137.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1027,00 грн
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1043,40 грн
Аптека оптовых цен
Заря, ул. Новая, 34
173.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
178.7 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1025,80 грн
Аптека оптовых цен
Гусятин, просп. Независимости, 42-В
179.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1070,80 грн