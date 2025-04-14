Эрбисол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1160,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1183,31
Экономия при брони: -155,00 грн
1028,31 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1196,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
924,80
Экономия при брони: -40,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1162,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1153,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1000,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1002,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1121,67
Экономия при брони: -85,24 грн
1036,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
2.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1190,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1053,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1020,62
Экономия при брони: -35,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Привокзальная, 2
2.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1037,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1062,10 грн