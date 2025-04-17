Эрбисол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1095,00 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Пуховка, ул. Центральная, 103-А
107.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1193,50 грн
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1086,65
Экономия при брони: -102,26 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1060,09
Экономия при брони: -108,11 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1088,30 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черновола Вячеслава, 2-А
114.7 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
646,17
Экономия при брони: -43,69 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1034,80 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 9
114.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1199,40 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 14
115.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1194,40 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 21
115.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1199,60 грн
Аптека низких цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1062,44
Экономия при брони: -47,50 грн
1014,94 грн
Аптека оптовых цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1
115.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1147,80 грн
Аптека копейка
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1263,55
Экономия при брони: -151,12 грн
1112,43 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 9/1
115.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1194,50 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Мудрого Ярослава, 4
116.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1190,90 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
117.2 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 87/1
117.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
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991,57
Экономия при брони: -62,78 грн
Аптека копейка
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1094,75
Экономия при брони: -35,08 грн
1059,67 грн
Аптека нц
Киев, просп. Красной Калины, 68
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Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
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1090,31 грн