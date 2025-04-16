Эрбисол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1084,36
Экономия при брони: -79,59 грн
1004,77 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1008,77
Экономия при брони: -51,47 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1010,88
Экономия при брони: -53,48 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1057,08
Экономия при брони: -62,23 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
959,09
Экономия при брони: -51,41 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1020,00
Экономия при брони: -117,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
981,09
Экономия при брони: -76,18 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1032,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
360,22
Экономия при брони: -13,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
989,40
Экономия при брони: -31,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1295,64
Экономия при брони: -94,92 грн
1200,72 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1297,47
Экономия при брони: -94,32 грн
1203,15 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-А
29.5 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1056,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1300,15
Экономия при брони: -138,34 грн
1161,81 грн
Аптеки медицинской академии
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
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Аптека оптовых цен
Томаковка, ул. Леси Украинки, 19
101.9 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1085,50 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1087,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1020,00
Экономия при брони: -104,00 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
107.8 км
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
972,75
Экономия при брони: -56,44 грн