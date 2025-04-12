Тимолол-Дарница (Timolol-Darnitsa)
Тимолол-Дарница инструкция по применению
Состав
Тимолол - 5 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Тимолол — блокатор β1- и β2-адренорецепторов. При инстилляции в глаз снижает внутриглазное давление, в основном за счет уменьшения продуцирования внутриглазной жидкости. Эффект связан с ингибированием аденилатциклазной системы цилиарной ткани, которая осуществляет активное транспортирование натрия из крови во внутриглазную жидкость, что приводит к снижению интенсивности процесса влагообразования. Не влияет на аккомодацию, рефракцию и размер зрачка. При закапывании в глаз снижает как повышенное, так и нормальное внутриглазное давление. Снижение давления осуществляется без существенного влияния на аккомодацию, что является преимуществом по сравнению с антиглаукомными препаратами миотического действия.
Фармакокинетика. Эффект препарата проявляется через 20 мин после закапывания. Максимальное действие наступает через 1–2 ч и продолжается 8–24 ч. После местного применения рекомендованных доз в плазме крови лекарственное средство практически не определяется (менее 2 нг/мл).
Тимолола малеат и его метаболиты экскретируются преимущественно почками.
Показания Тимолол-Дарница
повышенное внутриглазное давление, при хронической открытоугольной глаукоме, в некоторых случаях вторичной глаукоме.
Применение Тимолол-Дарница
флакон защищен контролем раскрытия. При первом применении необходимо провернуть колпачок, отделив его от защитного кольца.
Флакон имеет специальную конфигурацию, благодаря чему при нажатии на дно происходит дозированное выделение р-ра по принципу «одно нажатие — одна капля». Твердость стенок флакона значительно снижает возможность струйного выведения препарата — наиболее частую причину передозировки глазных капель.
Тимолол-Дарница следует закапывать в конъюнктивальный мешок пораженного глаза путем легкого нажатия на дно флакона. Сразу после применения препарата нужно закрыть глаза и слегка нажать пальцем на внутренний угол глаза (возле носа) на 1–2 мин, чтобы предотвратить попадание р-ра в слезные канальцы и снизить возможность системного побочного действия.
В начале терапии следует назначать по 1 капле 0,25% р-ра 2 раза в сутки, при недостаточной эффективности — по 1 капле 0,5% р-ра 2 раза в сутки. После нормализации внутриглазного давления поддерживающая доза — 1 капля 0,25% р-ра 1 раз в сутки.
Продолжительность курса лечения врач назначает индивидуально.
Если внутриглазное давление не контролируется адекватно, можно начать сопутствующую терапию с применением миотических средств, эпинефрина, системных ингибиторов карбоангидразы.
Внимание! При пользовании контактными линзами необходимо снять их перед применением Тимолола-Дарница. Надеть снова можно не ранее чем через 15 мин.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Декомпенсированная или острая сердечная недостаточность, некоторые виды сердечных аритмий (AV-блокада II или III степени, синусовая брадикардия), кардиогенный шок. БА, ХОБЛ.
Побочные эффекты
местные реакции: дискомфорт в глазу, слабая или умеренная боль, жжение и зуд в глазах, сухость, гиперемия, гипотония, снижение чувствительности роговицы глаза, умеренная кератопатия, поверхностный пятнистый кератит, ухудшение четкости изображения, ощущение инородного тела, усиление светочувствительности глаза, эрозия роговицы, конъюнктивит, аллергический конъюнктивит и блефароконъюнктивит, объективная и субъективная симптоматика раздражения глаз, блефарит, слезотечение, светобоязнь, отек эпителия и гиперемия роговицы, конъюнктивальная метаплазия, гиперемия конъюнктивы, дисковые геморрагии, нечеткость зрения, глазной пемфигоид, отслойка сосудистой оболочки, контактный дерматит век, кровоизлияние в сетчатку глаза, кератит, блефароптоз, нарушение зрения (в том числе рефракции), диплопия, птоз.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: повышенная чувствительность, анафилактический шок, крапивница, экзема, генерализованная и локализованная сыпь, гипопигментация, алопеция, ухудшение состояния ногтей, стоматит, псориаз, красный плоский лишай, аллергический контактный дерматит, эритродермит, синдром Лайелла.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, брадикардия, значительное снижение частоты пульса, аритмия, артериальная гипотензия, застойная сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, стенокардия, АГ, нарушение сердечной деятельности, церебральный инфаркт (преходящие нарушения мозгового кровообращения), синкопе, сердцебиение, боль в груди (в том числе в области сердца), асистолия, AV- или синоартериальная блокада, брадиаритмия, коллапс, остановка сердца, инсульт, ишемия сосудов головного мозга.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, астматические приступы, бронхоспазм (особенно у пациентов с ранее существовавшими заболеваниями легких), нарушения/остановка дыхания, респираторный дистресс-синдром (дыхательная недостаточность), снижение жизненного объема легких, сильный кашель, усиление бронхореи, цианоз, интерстициальная пневмопатия, диспноэ, заложенность носа.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, слабость, расстройство чувствительности, чувство страха, галлюцинации, нервно-мышечные расстройства, астения, депрессия (в том числе меланхолическая), утомляемость, снижение полового влечения, психоз, сонливость, плохое самочувствие, психические расстройства, кошмарные сновидения, недостаточность мозгового кровообращения (в том числе цереброваскулярные расстройства, резкое снижение АД), апатия, усиление объективной и субъективной симптоматики миастении gravis, парестезии.
Со стороны ЖКТ: тошнота, диарея, боль в животе, диспепсия.
Со стороны эндокринной системы: значительное снижение ЛПВП и/или соотношения ХС/ЛПВП, маскировка симптоматики гипогликемии у больных инсулинозависимым сахарным диабетом, увеличение массы тела, тяжелая гипергликемия.
Побочные реакции, причинная взаимосвязь которых с применением тимолола не установлена
Нарушения общего характера и состояния, связанные с местом введения: повышенная утомляемость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ, отек легких, стенокардия.
Со стороны ЖКТ: диспепсия, анорексия, сухость во рту.
Нарушения психики: нарушение поведения, включая возбужденное состояние, галлюцинации, тревожность, дезориентацию, возбуждение, сонливость и другие психические расстройства.
Со стороны органов зрения: цистоидный макулярный отек роговицы.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: ретроперитонеальный фиброз, импотенция.
Побочные реакции, зафиксированные в клинической практике при пероральном применении тимолола малеата, которые могут возникнуть при его офтальмологическом применении
Нарушение общего характера и состояния, связанные с местом введения: боль в конечностях, снижение уровня физических нагрузок, потеря массы тела.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: отек, усугубление артериальной недостаточности, болезнь Рейно, вазодилатация.
Со стороны ЖКТ: боль в области желудка или кишечника, гепатомегалия, рвота.
Со стороны крови и лимфатической системы: простая пурпура.
Со стороны эндокринной системы: гипергликемия, гипогликемия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, раздражение кожи, повышение пигментации кожи, повышение потоотделения, ощущение холода в конечностях.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: артралгия, хромота.
Со стороны нервной системы: головокружение, слабость, снижение полового влечения, ночные кошмары, бессонница, ухудшение концентрации внимания.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: хрипы, бронхиальная обструкция.
Со стороны органа слуха: шум в ушах.
Со стороны органа зрения: сухость глаз.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: затрудненное мочеиспускание.
Побочные реакции, зафиксированные при применении других блокаторов β-адренорецепторов, которые могут возникнуть при офтальмологическом применении тимолола малеата
Со стороны пищеварительного тракта: мезентериальный артериальный тромбоз, ишемический колит.
Со стороны крови и лимфатической системы: агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура.
Со стороны нервной системы: реверсивная депрессия, прогрессирующая в кататонию; острый реверсивный синдром, характеризующийся дезориентацией во времени и пространстве; краткосрочная потеря памяти, эмоциональная лабильность, незначительная спутанность сознания, снижение показателей нейропсихометрии.
Со стороны иммунной системы: эритематозная сыпь; лихорадка, сопровождающаяся болью и воспалением горла; ларингоспазм с дыхательной недостаточностью.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: болезнь Пейрони.
Поступали сообщения о возникновении синдрома, включающего псориазоподобную сыпь на коже, сухой конъюнктивит, отит и склерозирующий серозит, связанного с применением блокаторов β-адренорецепторов, практолола. О появлении этого синдрома при применении тимолола малеата не сообщалось.
Особые указания
тимолол не вызывает и не влияет на мидриаз при применении в качестве монотерапии. Необходимо регулярно измерять внутриглазное давление и проводить исследования роговицы.
При переводе больных на лечение тимололом может потребоваться коррекция рефракции после того, как исчезнут эффекты миотических средств, которые применялись ранее.
В случае оперативного вмешательства с применением общей анестезии необходимо отменить препарат не менее чем за 48 ч.
Следует с осторожностью проводить отмену лекарственного средства у пациентов, у которых есть подозрение в отношении нарушения работы щитовидной железы (например гипертиреоз, тиреотоксикоз), с целью снижения риска усиления проявлений таких нарушений. Необходимо контролировать уровень глюкозы в крови (особенно при сахарном диабете). Необходимо мониторировать слезотечение и состояние роговицы каждые 6 мес.
Не следует применять 2 местных офтальмологических блокатора β-адренорецепторов одновременно.
Блокаторы β-адренорецепторов, применяемые местно, могут системно абсорбироваться. Таким образом, при местном применении препарата могут возникать такие же побочные реакции, как и при системном применении блокаторов β-адренорецепторов. Сообщалось о серьезных реакциях со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем, в том числе и о летальных случаях в результате бронхоспазма у пациентов с БА и в редких случаях в связи с сердечной недостаточностью после применения тимолола малеата.
Из-за возможного влияния блокаторов β-адренорецепторов на АД и ЧСС эти лекарственные средства следует с осторожностью назначать пациентам с недостаточностью мозгового кровообращения. Если после начала терапии тимололом развиваются признаки или симптомы снижения мозгового кровообращения, необходимо применить альтернативный вид терапии.
Существуют сообщения, что блокаторы β-адренорецепторов вызывают мышечную слабость. Это связано с определенными симптомами миастении (например диплопия, птоз и общая слабость); тимолол вызывает мышечную слабость у некоторых пациентов с миастенией gravis или симптомами миастении.
Главной проблемой лечения пациентов с закрытоугольной глаукомой является необходимость открытия угла. Для этого нужно сузить зрачок с помощью миотических лекарственных средств. Тимолол практически не влияет на зрачок. Если его применяют для снижения повышенного внутриглазного давления при закрытоугольной глаукоме, то следует назначать вместе с миотиками. Как и при применении других противоглаукомных препаратов, у некоторых пациентов наблюдалось снижение чувствительности к лекарственному средству после длительной терапии. Однако не отмечено какой-либо значимой разницы в средних показателях внутриглазного давления после начальной стабилизации.
Перед общей анестезией следует постепенно прекратить применение блокаторов β-адренорецепторов, поскольку они снижают способность сердца реагировать на стимуляцию β-адренорецепторов.
Тимолол не следует применять во время ношения контактных линз, поскольку консервант бензалкония хлорида может абсорбироваться мягкими контактными линзами, обесцвечивать их или вызывать раздражение глаз. Пациентов следует предупредить, что необходимо снять контактные линзы перед закапыванием препарата и подождать 15 мин перед тем, как снова их надеть.
Если дополнительно применять другие офтальмологические препараты, необходимо сделать перерыв 15 мин между их закапыванием.
Риск возникновения анафилактических реакций: пациенты с атопией или имевшие тяжелые патологические реакции на многочисленные аллергены в анамнезе могут реагировать более остро на повторные случайные, диагностические или терапевтические дозы этих аллергенов в случае, если они получали блокаторы β-адренорецепторов. Такие больные могут не отреагировать на обычную дозу адреналина, которая назначается в случае анафилактических реакций.
После оперативного лечения глаукомы и при применении препаратов, снижающих секрецию внутриглазной влаги, наблюдались случаи отслоения сосудистой оболочки глаза. Они были описаны в связи с применением тимолола и ацетазоламида.
При применении лекарственного средства возможен положительный результат при допинг-контроле.
Следует отметить, что во время стабилизации внутриглазного давления начальное снижение может составлять до 50%, после чего эффективность препарата может снизиться (тахифилаксия). В период с 3-го по 12-й месяц снижения давление стабилизируется. Поэтому важно осуществлять регулярный контроль давления во время первых 5 дней с момента назначения глазных капель тимолола.
При применении блокаторов β-адренорецепторов перорально возможно снижение внутриглазного давления. В таком случае следует взвешивать, нужно ли местное применение глазных капель тимолола. Если блокаторы β-адренорецепторов уже применяли системно, дополнительный эффект от препаратов для местного применения обычно ниже. Следует проводить регулярный мониторинг пациентов, которые дополнительно получают блокаторы β-адренорецепторов перорально или для которых показано ограниченное применение данных препаратов. У больных со значительно пигментированной радужной оболочкой снижение давления может наблюдаться позже и в меньшей степени.
После прекращения лечения эффект лекарственного средства может продолжаться в течение нескольких дней. Если лечение тимололом прекращено после длительного применения, его действие по снижению внутриглазного давления может длиться 2–4 нед.
При закапывании только в один глаз блокаторы β-адренорецепторов могут оказывать действие по снижению внутриглазного давления и на нелеченный глаз.
Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия достаточного опыта применения Тимолола-Дарница в период беременности или кормления грудью препарат можно назначать только в том случае, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери значительно превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Дети. Эффективность и безопасность применения лекарственного средства у детей не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат снижает четкость зрения и влияет на скорость реакции, поэтому следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами на период лечения.
Взаимодействия
при одновременном применении с Тимололом-Дарница наблюдаются следующие взаимодействия.
Глазные капли, содержащие пилокарпин и эпинефрин, усиливают снижение внутриглазного давления.
Холиномиметики (пилокарпин), адреномиметики (эпинефрин), ингибиторы карбоангидразы, тауфон: можно комбинировать с Тимололом-Дарница для достижения более выраженного и продолжительного снижения внутриглазного давления.
Глазные капли, содержащие блокаторы β-адренорецепторов, вместе с Тимололом-Дарница назначать не следует.
Одновременное применение эпинефрина с тимололом может вызвать развитие мидриаза.
Антагонисты кальция, резерпин и блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать снижение АД и замедление сердечного ритма.
Сердечные гликозиды вызывают удлинение времени AV-проводимости, брадикардию, AV-блокаду.
Инсулин, пероральные противодиабетические средства способствуют гипогликемии.
Действие миорелаксантов усиливается, поэтому следует отменить препарат за 48 ч до запланированного хирургического вмешательства с применением общего наркоза. Нейромышечная блокада, вызванная тубокурарином, может быть усилена блокатором β-адренорецепторов.
Эффект β2-симпатомиметиков может снижаться, есть риск возникновения бронхоспазма.
Хинидин усиливает β-блокаторное действие препарата за счет снижения активности ферментов Р450, CYP 2D6, отвечающих за метаболизм тимолола.
Клонидин. В случае одновременного применения отмену клонидина проводят постепенно и только через несколько дней после прекращения применения Тимолола-Дарница. Повторное назначение препарата возможно только через несколько дней после прекращения действия клонидина.
Никардипин, дилтиазем. При одновременном применении перорально никардипина и дилтиазема с инстилляциями Тимолола-Дарница не наблюдалось усиления эффектов последнего.
Циметидин может вызвать усиление действия Тимолола-Дарница.
Передозировка
специальная конфигурация флакона делает маловероятным случайную передозировку препарата Тимолол-Дарница. Передозировка возможна в случае несоблюдения указанных в инструкции разовых доз и частоты применения.
Симптомы: головокружение, аритмия, снижение АД, развитие сердечной недостаточности, кардиогенный шок, брадикардия, бронхоспазм, тошнота, рвота, спутанность сознания и судороги; при случайном применении внутрь (в зависимости от количества) — нарушение сердечного ритма, одышка, синюшность конечных фаланг пальцев, головокружение, слабость, тошнота, рвота, диарея.
Лечение. Немедленное промывание глаза водой или физиологическим р-ром. При выраженных симптомах передозировки следует использовать антидоты: атропин 0,5–2 мг в/в; глюкагон сначала 1–10 мг в/в, после чего 2–2,5 мг/ч в виде инфузии.
При случайном применении внутрь — симптоматическая терапия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.