тимолол не вызывает и не влияет на мидриаз при применении в качестве монотерапии. Необходимо регулярно измерять внутриглазное давление и проводить исследования роговицы.

При переводе больных на лечение тимололом может потребоваться коррекция рефракции после того, как исчезнут эффекты миотических средств, которые применялись ранее.

В случае оперативного вмешательства с применением общей анестезии необходимо отменить препарат не менее чем за 48 ч.

Следует с осторожностью проводить отмену лекарственного средства у пациентов, у которых есть подозрение в отношении нарушения работы щитовидной железы (например гипертиреоз, тиреотоксикоз), с целью снижения риска усиления проявлений таких нарушений. Необходимо контролировать уровень глюкозы в крови (особенно при сахарном диабете). Необходимо мониторировать слезотечение и состояние роговицы каждые 6 мес.

Не следует применять 2 местных офтальмологических блокатора β-адренорецепторов одновременно.

Блокаторы β-адренорецепторов, применяемые местно, могут системно абсорбироваться. Таким образом, при местном применении препарата могут возникать такие же побочные реакции, как и при системном применении блокаторов β-адренорецепторов. Сообщалось о серьезных реакциях со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем, в том числе и о летальных случаях в результате бронхоспазма у пациентов с БА и в редких случаях в связи с сердечной недостаточностью после применения тимолола малеата.

Из-за возможного влияния блокаторов β-адренорецепторов на АД и ЧСС эти лекарственные средства следует с осторожностью назначать пациентам с недостаточностью мозгового кровообращения. Если после начала терапии тимололом развиваются признаки или симптомы снижения мозгового кровообращения, необходимо применить альтернативный вид терапии.

Существуют сообщения, что блокаторы β-адренорецепторов вызывают мышечную слабость. Это связано с определенными симптомами миастении (например диплопия, птоз и общая слабость); тимолол вызывает мышечную слабость у некоторых пациентов с миастенией gravis или симптомами миастении.

Главной проблемой лечения пациентов с закрытоугольной глаукомой является необходимость открытия угла. Для этого нужно сузить зрачок с помощью миотических лекарственных средств. Тимолол практически не влияет на зрачок. Если его применяют для снижения повышенного внутриглазного давления при закрытоугольной глаукоме, то следует назначать вместе с миотиками. Как и при применении других противоглаукомных препаратов, у некоторых пациентов наблюдалось снижение чувствительности к лекарственному средству после длительной терапии. Однако не отмечено какой-либо значимой разницы в средних показателях внутриглазного давления после начальной стабилизации.

Перед общей анестезией следует постепенно прекратить применение блокаторов β-адренорецепторов, поскольку они снижают способность сердца реагировать на стимуляцию β-адренорецепторов.

Тимолол не следует применять во время ношения контактных линз, поскольку консервант бензалкония хлорида может абсорбироваться мягкими контактными линзами, обесцвечивать их или вызывать раздражение глаз. Пациентов следует предупредить, что необходимо снять контактные линзы перед закапыванием препарата и подождать 15 мин перед тем, как снова их надеть.

Если дополнительно применять другие офтальмологические препараты, необходимо сделать перерыв 15 мин между их закапыванием.

Риск возникновения анафилактических реакций: пациенты с атопией или имевшие тяжелые патологические реакции на многочисленные аллергены в анамнезе могут реагировать более остро на повторные случайные, диагностические или терапевтические дозы этих аллергенов в случае, если они получали блокаторы β-адренорецепторов. Такие больные могут не отреагировать на обычную дозу адреналина, которая назначается в случае анафилактических реакций.

После оперативного лечения глаукомы и при применении препаратов, снижающих секрецию внутриглазной влаги, наблюдались случаи отслоения сосудистой оболочки глаза. Они были описаны в связи с применением тимолола и ацетазоламида.

При применении лекарственного средства возможен положительный результат при допинг-контроле.

Следует отметить, что во время стабилизации внутриглазного давления начальное снижение может составлять до 50%, после чего эффективность препарата может снизиться (тахифилаксия). В период с 3-го по 12-й месяц снижения давление стабилизируется. Поэтому важно осуществлять регулярный контроль давления во время первых 5 дней с момента назначения глазных капель тимолола.

При применении блокаторов β-адренорецепторов перорально возможно снижение внутриглазного давления. В таком случае следует взвешивать, нужно ли местное применение глазных капель тимолола. Если блокаторы β-адренорецепторов уже применяли системно, дополнительный эффект от препаратов для местного применения обычно ниже. Следует проводить регулярный мониторинг пациентов, которые дополнительно получают блокаторы β-адренорецепторов перорально или для которых показано ограниченное применение данных препаратов. У больных со значительно пигментированной радужной оболочкой снижение давления может наблюдаться позже и в меньшей степени.

После прекращения лечения эффект лекарственного средства может продолжаться в течение нескольких дней. Если лечение тимололом прекращено после длительного применения, его действие по снижению внутриглазного давления может длиться 2–4 нед.

При закапывании только в один глаз блокаторы β-адренорецепторов могут оказывать действие по снижению внутриглазного давления и на нелеченный глаз.

Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия достаточного опыта применения Тимолола-Дарница в период беременности или кормления грудью препарат можно назначать только в том случае, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери значительно превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Дети. Эффективность и безопасность применения лекарственного средства у детей не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат снижает четкость зрения и влияет на скорость реакции, поэтому следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами на период лечения.