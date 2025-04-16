Тимолол-Дарница (Timolol-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,90
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,90
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
83,39
Экономия при брони: -11,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,90
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
76,02
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
85,96
Экономия при брони: -13,94 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,52
Экономия при брони: -7,45 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
81,88
Экономия при брони: -12,22 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница