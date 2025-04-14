Тимолол-Дарница (Timolol-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
82,03
Экономия при брони: -6,06 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
83,93
Экономия при брони: -17,59 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,90
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
73,38
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
76,43
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
82,86
Экономия при брони: -4,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
86,52
Экономия при брони: -24,33 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница