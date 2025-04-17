Тимолол-Дарница (Timolol-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
84,08
Экономия при брони: -10,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
85,52
Экономия при брони: -11,46 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
82,42
Экономия при брони: -3,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
81,75
Экономия при брони: -7,92 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, ул. Янгеля Академика, 54
1.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница