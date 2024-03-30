тимолол — неселективный блокатор β-адренорецепторов без ВСА и с мембраностабилизирующей активностью; оказывает гипотензивное, антиангинальное и антиаритмическое действие. Неселективно блокируя β-адренорецепторы, уменьшает стимулированное катехоламинами образование цАМФ из АТФ, снижает внутриклеточный пул ионов Ca2+. Оказывает отрицательное хроно-, дромо-, батмо- и инотропное действие (снижает ЧСС, угнетает проводимость и возбудимость, снижает сократимость миокарда). ОПСС в начале применения несколько повышается в результате реципрокного возрастания активности α-адренорецепторов и устранения стимуляции β 2 -адренорецепторов, которое через 1–3 сут возвращается к исходному, а при длительном применении снижается. Гипотензивный эффект обусловлен уменьшением сердечного выброса, симпатической стимуляцией периферических сосудов, снижением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, восстановлением чувствительности барорецепторов дуги аорты и влиянием на ЦНС. Антиангинальный эффект определяется снижением потребности миокарда в кислороде в результате снижения ЧСС (удлинение диастолы и улучшение перфузии миокарда) и сократимости, а также снижением чувствительности миокарда к воздействию симпатической иннервации. Антиаритмический эффект обусловлен устранением аритмогенных факторов (тахикардии, повышенной активности симпатической нервной системы, увеличенного содержания цАМФ, АГ), снижением скорости спонтанного возбуждения синусного и эктопического водителей ритма и замедлением AV-проводимости. Угнетение проведения импульса отмечается преимущественно в антеградном и в меньшей степени — в ретроградном направлениях через AV-узел и по дополнительным путям. Повышает концентрацию в плазме крови ТГ и ЛПНП, cнижает содержание ЛПВП.

Биодоступность — около 50% за счет эффекта первичного прохождения через печень. С белками плазмы крови связывается 10%. C max достигается через 1–2 ч. Метаболизируется в печени. T ½ — 4 ч. Выводится с мочой (20% в неизмененном виде) и калом, не удаляется при гемодиализе.

При местном применении снижает внутриглазное давление за счет уменьшения образования водянистой влаги и небольшого увеличения ее оттока. Снижая внутриглазное давление, не влияет на аккомодацию и размер зрачка, поэтому не происходит ухудшения остроты зрения и не снижается качество цветового и ночного зрения. Действие проявляется через 20 мин после закапывания, максимальный эффект — через 1–2 ч; продолжительность действия — 24 ч. После инстилляции глазных капель время достижения C max во влаге передней камеры глаза — 1–2 ч.