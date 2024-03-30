ТИМОЛОЛ (TIMOLOLUM) Действующее вещество
тимолол — неселективный блокатор β-адренорецепторов без ВСА и с мембраностабилизирующей активностью; оказывает гипотензивное, антиангинальное и антиаритмическое действие. Неселективно блокируя β-адренорецепторы, уменьшает стимулированное катехоламинами образование цАМФ из АТФ, снижает внутриклеточный пул ионов Ca2+. Оказывает отрицательное хроно-, дромо-, батмо- и инотропное действие (снижает ЧСС, угнетает проводимость и возбудимость, снижает сократимость миокарда). ОПСС в начале применения несколько повышается в результате реципрокного возрастания активности α-адренорецепторов и устранения стимуляции β2-адренорецепторов, которое через 1–3 сут возвращается к исходному, а при длительном применении снижается. Гипотензивный эффект обусловлен уменьшением сердечного выброса, симпатической стимуляцией периферических сосудов, снижением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, восстановлением чувствительности барорецепторов дуги аорты и влиянием на ЦНС. Антиангинальный эффект определяется снижением потребности миокарда в кислороде в результате снижения ЧСС (удлинение диастолы и улучшение перфузии миокарда) и сократимости, а также снижением чувствительности миокарда к воздействию симпатической иннервации. Антиаритмический эффект обусловлен устранением аритмогенных факторов (тахикардии, повышенной активности симпатической нервной системы, увеличенного содержания цАМФ, АГ), снижением скорости спонтанного возбуждения синусного и эктопического водителей ритма и замедлением AV-проводимости. Угнетение проведения импульса отмечается преимущественно в антеградном и в меньшей степени — в ретроградном направлениях через AV-узел и по дополнительным путям. Повышает концентрацию в плазме крови ТГ и ЛПНП, cнижает содержание ЛПВП.
Биодоступность — около 50% за счет эффекта первичного прохождения через печень. С белками плазмы крови связывается 10%. Cmax достигается через 1–2 ч. Метаболизируется в печени. T½ — 4 ч. Выводится с мочой (20% в неизмененном виде) и калом, не удаляется при гемодиализе.
При местном применении снижает внутриглазное давление за счет уменьшения образования водянистой влаги и небольшого увеличения ее оттока. Снижая внутриглазное давление, не влияет на аккомодацию и размер зрачка, поэтому не происходит ухудшения остроты зрения и не снижается качество цветового и ночного зрения. Действие проявляется через 20 мин после закапывания, максимальный эффект — через 1–2 ч; продолжительность действия — 24 ч. После инстилляции глазных капель время достижения Cmax во влаге передней камеры глаза — 1–2 ч.
открытоугольная глаукома, вторичная глаукома (увеальная, афакическая, посттравматическая, с узким углом передней камеры глаза и указаниями на перенесенную в прошлом спонтанную или ятрогенную блокаду угла противоположного глаза; в качестве дополнительного миотического средства: закрытоугольная глаукома (в комбинации с миотиками), острое повышение внутриглазного давления, врожденная глаукома (при неэффективности других терапевтических мероприятий).
взрослым и детям в возрасте старше 1 года закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле 0,25% р-ра 2 раза в сутки, при недостаточной эффективности — по 1 капле 0,5% р-ра 2 раза в сутки. При нормализации внутриглазного давления поддерживающая доза — 1 капля 0,25% 1 раз в сутки.
Применяют также в форме 0,1% офтальмологического геля, который закапывают по 1 капле 1 раз в сутки в пораженный глаз.
повышенная чувствительность к тимололу, острая и хроническая сердечная недостаточность II–III стадии, кардиогенный шок, AV-блокада II–III степени, синоатриальная блокада, синусовая брадикардия (ЧСС <50 уд./мин), артериальная гипотензия (систолическое АД <90 мм рт. ст.), БА, ХОБЛ, окклюзионные заболевания периферических сосудов, сахарный диабет с кетоацидозом, метаболический ацидоз, одновременный прием ингибиторов МАО, период кормления грудью.
повышенная утомляемость, общая слабость, головокружение, головная боль, сонливость или бессонница, ночные кошмары, депрессия, беспокойство, снижение скорости реакции, возбуждение, спутанность сознания или кратковременная потеря памяти, галлюцинации, астенический синдром, мышечная слабость, парестезии, тремор; снижение остроты зрения, уменьшение секреции слезной жидкости, сухость и болезненность глаз, кератоконъюнктивит; синусовая брадикардия, нарушение проводимости миокарда, AV-блокада, аритмии, развитие (усугубление) симптомов сердечной недостаточности, отеки, снижение АД, ортостатическая гипотензия, ангиоспазм, похолодение нижних конечностей, синдром Рейно, боль в груди, в редких случаях — повышение тяжести течения приступов стенокардии, желудочковая пароксизмальная тахикардия по типу пируэт (риск развития выше при сочетанном приеме препаратов, удлиняющих интервал Q—T, или гипокалиемии); сухость слизистой оболочки полости рта, тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, метеоризм, диарея, запор, нарушения функции печени (желтушность склер или кожи, холестаз), изменения вкуса; заложенность носа, ринит, затруднение дыхания, ларинго- и бронхоспазм; гипергликемия (у больных с инсулиннезависимым сахарным диабетом), гипогликемия (у больных, получающих инсулин, у пациентов, строго соблюдающих диету), гипотиреоидное состояние; аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница), повышенное потоотделение, гиперемия кожи, экзантема, алопеция, псориазоподобные кожные реакции, обострение симптомов псориаза; тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения, изменение активности ферментов, уровня билирубина; внутриутробная задержка роста, гипогликемия, брадикардия; боль в спине, артралгия, ослабление либидо, снижение потенции. Местные реакции: раздражение конъюнктивы, гиперемия конъюнктивы, слезотечение или уменьшение слезоотделения, светобоязнь, отек эпителия роговицы, жжение и зуд в глазах, гиперемия кожи век, кратковременное нарушение остроты зрения; блефарит, конъюнктивит, кератит, при длительном применении возможно развитие поверхностной точечной кератопатии (уменьшение прозрачности роговицы) и снижение чувствительности роговицы, возможен птоз, редко — диплопия.
с осторожностью применяют при аллергических реакциях в анамнезе, сердечной недостаточности, феохромоцитоме, печеночной недостаточности, ХПН, синдроме Рейно, миастении, тиреотоксикозе, депрессии, псориазе.
Назначение больным с феохромоцитомой возможно только при одновременном применении блокаторов α-адренорецепторов. При тиреотоксикозе тимолол может маскировать определенные клинические признаки гипертиреоза (например тахикардию). Резкая отмена у больных с тиреотоксикозом противопоказана, поскольку способна усилить симптоматику. При назначении блокаторов β-адренорецепторов больным, получающим гипогликемизирующие препараты, следует соблюдать осторожность, поскольку во время продолжительных перерывов в приеме пищи может развиться гипогликемия. Причем такие ее симптомы, как тахикардия или тремор, будут маскироваться за счет действия тимолола. Перед плановым хирургическим вмешательством показана постепенная отмена тимолола, которая должна быть завершена за 48 ч до операции; если же больной принимал препарат перед операцией, ему следует подобрать наркотическое средство с минимальным отрицательным инотропным действием. При проведении общей анестезии у больных, получающих лечение блокаторами β-адренорецепторов, необходим строгий контроль функции сердца. Реципрокную активацию блуждающего нерва можно устранить в/в введением атропина (1–2 мг). Отменять лечение тимололом следует постепенно, во избежание синдрома отмены. Отмену проводят постепенно, снижая дозу в течение 2 нед и более (снижают дозу на 25% в 3–4 дня). Применение в период беременности и кормления грудью возможно в том случае, если потенциальная польза для матери превышает риск развития побочных эффектов у плода и ребенка. В период лечения необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (поскольку в начале лечения могут отмечать головокружение или усталость). Во время лечения следует исключить употребление алкоголя. Может влиять на результаты определения уровня в крови и моче катехоламинов, норметанефрина и ванилилминдальной кислоты; титров антинуклеарных антител.
аллергены, используемые для иммунотерапии, или экстракты аллергенов для кожных проб, повышают риск развития тяжелых системных аллергических реакций или анафилаксии. Средства для ингаляционного наркоза (производные углеводородов) повышают риск угнетения функции миокарда и развития артериальной гипотензии. Амиодарон повышает риск развития брадикардии и угнетения AV-проводимости. Повышает эффект инсулина и снижает — пероральных гипогликемических средств, маскирует симптомы развивающейся гипогликемии (тахикардия, повышение АД). Повышает концентрацию лидокаина в плазме крови. Гипотензивный эффект ослабляют НПВП, эстрогены. Антагонисты кальция (верапамил и дилтиазем), сердечные гликозиды и антиаритмические средства повышают риск развития или усугубления AV-блокады и сердечной недостаточности. Одновременное в/в введение верапамила или дилтиазема может спровоцировать остановку сердца; нифедипин — может приводить к значительному снижению АД. Фенитоин при в/в введении, средства для общей анестезии усиливают кардиодепрессивное действие. Диуретики, клонидин, симпатолитики, гидралазин и другие гипотензивные средства, а также этанол могут привести к чрезмерному снижению АД. Метилдопа, резерпин и гуанфацин повышают риск развития брадикардии и артериальной гипотензии. Циметидин повышает концентрацию в плазме крови (тормозит метаболизм). Одновременное назначение с производными фенотиазина повышает концентрации обоих средств в плазме крови. Йодосодержащие рентгеноконтрастные вещества для в/в введения повышают риск развития анафилактических реакций. Снижает клиренс ксантинов (кроме дифиллина), особенно у больных с исходно повышенным клиренсом теофиллина под влиянием курения. Ксантины и симпатомиметики снижают активность тимолола. Пролонгирует действие недеполяризующих миорелаксантов, антикоагуляционный эффект кумаринов. Три- и тетрациклические антидепрессанты, нейролептики, седативные, снотворные средства и этанол усиливают угнетение ЦНС. Эрготамин повышает риск развития нарушения периферического кровообращения; сульфазалазин повышает концентрацию тимолола в плазме крови; рифампицин уменьшает T½. Не рекомендуется одновременное применение с ингибиторами МАО вследствие значительного усиления гипотензивного действия, перерыв в лечении между приемом ингибиторов МАО и тимолола должен составлять не менее 14 дней.
симптомы — выраженная брадикардия, головокружение, AV-блокада, выраженное снижение АД, обморок, аритмия, желудочковая экстрасистолия, сердечная недостаточность, цианоз ногтей пальцев или ладоней, судороги, затруднение дыхания, бронхоспазм. Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, при нарушении AV-проводимости — в/в вводят 1–2 мг атропина, при низкой эффективности устанавливают временный водитель ритма; при желудочковой экстрасистолии — лидокаин (препараты IA класса не применяются). Если нет признаков отека легких, в/в вводят плазмозамещающие р-ры, при неэффективности — эпинефрин, допамин, добутамин; при сердечной недостаточности — сердечные гликозиды, диуретики, глюкагон; при судорогах — в/в диазепам; при бронхоспазме — ингаляционно или парентерально — β-адреномиметики.