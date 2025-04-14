Тимолол-Дарница (Timolol-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 356 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
83,59
Экономия при брони: -13,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
86,13
Экономия при брони: -16,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница