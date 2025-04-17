Тимолол-Дарница (Timolol-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
75,76
Экономия при брони: -2,27 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
83,77
Экономия при брони: -4,47 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
104,85
Экономия при брони: -34,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
105,26
Экономия при брони: -34,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
107,49
Экономия при брони: -37,14 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
104,29
Экономия при брони: -33,94 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
80,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
83,47
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
104,14
Экономия при брони: -24,87 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
104,70
Экономия при брони: -5,67 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,40
Экономия при брони: -0,30 грн