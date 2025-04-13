Тимолол-Дарница (Timolol-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 730 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
64,60
Экономия при брони: -5,05 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
72,90
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
105,19
Экономия при брони: -34,84 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
72,90
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
79,54
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тимолол-Дарница капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарница
84,56
Экономия при брони: -16,15 грн