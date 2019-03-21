таблетку следует принимать целиком, запивая водой. При применении высоких доз препарата следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.

Взрослые. Лечение инфекций, вызванных вирусом Herpes simple. Препарат применять в дозе 200 мг 5 раз в сутки с примерно 4-часовым интервалом, за исключением ночного периода. Продолжительность лечения — 5 дней, но в случае тяжелой первичной инфекции оно может быть продолжено.

При необходимости больным с тяжелым иммунодефицитом или со сниженной абсорбцией в кишечнике разовую дозу можно удвоить до 400 мг или применять соответствующую дозу для в/в введения.

Лечение нужно начинать как можно раньше после начала развития инфекции. В случае рецидивирующего герпеса лучше всего начинать лечение в продромальный период или после появления первых признаков поражения кожи.

Профилактика рецидивов инфекций, вызванных вирусом Herpes simple, у больных с нормальным иммунитетом. Препарат применять в дозе 200 мг 4 раза в сутки с 6-часовым интервалом (или для удобства — в дозе 400 мг 2 раза в сутки с 12-часовым интервалом).

Лечение будет эффективным даже после снижения дозы препарата до 200 мг 3 раза в сутки с 8-часовым интервалом или даже 2 раза в сутки с 12-часовым интервалом.

В некоторых случаях радикальное улучшение отмечается после приема суточной дозы 800 мг.

Для наблюдения за возможными изменениями естественного течения заболевания терапию препаратом нужно периодически прерывать с интервалом 6–12 мес.

Профилактика инфекций, вызванных вирусом Herpes simple, у больных с иммунодефицитом. Препарат применять в дозе 200 мг 4 раза в сутки с 6-часовым интервалом.

При необходимости больным с тяжелым иммунодефицитом или со сниженной абсорбцией в кишечнике разовую дозу можно удвоить до 400 мг или применять соответствующую дозу для в/в введения.

Продолжительность профилактики зависит от длительности периода риска.

Лечение инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster. Препарат применять в дозе 800 мг 5 раз в сутки с приблизительно 4-часовым интервалом, за исключением ночного периода. Продолжительность лечения — 7 дней.

Лечение нужно начинать как можно раньше после начала заболевания, результат будет лучше, если терапию начать сразу же после появления высыпаний.

Больным с тяжелым иммунодефицитом или со сниженной абсорбцией в кишечнике лучше применять в/в введение препарата.

Дети в возрасте от 2 лет. Лечение и профилактика инфекций, вызванных вирусом Herpes simple, у детей с иммунодефицитом. Препарат применять в дозах, как для взрослых.

Лечение ветряной оспы. Препарат применять в дозе: дети в возрасте от 2 до 6 лет — 400 мг 4 раза в сутки, дети старше 6 лет — 800 мг 4 раза в сутки.

Точнее дозу препарата можно рассчитать по массе тела ребенка — 20 мг/кг массы тела в сутки, разделенную на 4 приема. Максимальная суточная доза — 800 мг. Продолжительность лечения — 5 дней.

Специальных данных относительно применения ацикловира для профилактики инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, или для лечения инфекций, вызванных вирусом опоясывающего герпеса, у детей с нормальным иммунитетом нет.

Пациенты с нарушением функции почек. Препарат применять с осторожностью. Необходимо поддерживать адекватный уровень гидратации организма.

При профилактике и лечении инфекций, вызванных вирусом Herpes simple, у больных с почечной недостаточностью рекомендованные пероральные дозы не приводят к накоплению ацикловира, уровень которого превышал бы безопасные значения, установленные для в/в введения. Однако больным с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) рекомендуется применять препарат в дозе 200 мг 2 раза в сутки с примерно с 12-часовым интервалом.

При лечении инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster, больным со значительно сниженным иммунитетом рекомендуется применять препарат в дозе: при тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин) — 800 мг 2 раза в сутки с примерно 12-часовым интервалом, при умеренной почечной недостаточности (клиренс креатинина в пределах 10–25 мл/мин) — 800 мг 3 раза в сутки с примерно 8-часовым интервалом.

Пациенты пожилого возраста. Препарат применять с осторожностью. Необходимо поддерживать адекватный уровень гидратации организма.

Следует иметь в виду возможность нарушения функции почек у больных пожилого возраста, и дозу препарата для них нужно соответственно изменить.