фармакодинамика. Ацикловир является синтетическим аналогом пуринового нуклеозида с ингибирующей активностью in vivo и in vitro относительно вируса герпеса человека, включая вирус простого герпеса I и II типа, вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса, вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус. В культуре клеток ацикловир проявляет наибольшую активность против вируса простого герпеса I типа и далее, по убыванию активности, против вируса простого герпеса II типа, вируса ветряной оспы и опоясывающего герпеса, вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса.

Ингибирующая активность ацикловира против вышеупомянутых вирусов является высокоселективной. Фермент тимидинкиназа в нормальной неинфицированной клетке не использует ацикловир как субстрат, поэтому токсическое действие относительно клеток организма-хозяина минимально. Однако тимидинкиназа, закодированная в вирусе простого герпеса, вирусе ветряной оспы, опоясывающего герпеса и вирусе Эпштейна — Барр, превращает ацикловир в монофосфат ацикловира — аналог нуклеозида, который затем превращается последовательно в дифосфат и трифосфат с помощью ферментов клетки. Вслед за встраиванием в вирусную ДНК ацикловира трифосфат взаимодействует с вирусной ДНК-полимеразой, результатом чего является прекращение синтеза цепи вирусной ДНК.

При длительных или повторных курсах лечения тяжелых больных со сниженным иммунитетом возможно снижение чувствительности отдельных штаммов вируса, которые не всегда отвечают на лечение ацикловиром. Большинство клинических случаев нечувствительности связаны с дефицитом вирусной тимидинкиназы, однако есть сообщения о повреждении вирусной тимидинкиназы и ДНК. In vitro взаимодействие отдельных вирусов простого герпеса с ацикловиром может также приводить к формированию менее чувствительных штаммов. Взаимозависимость между чувствительностью отдельных вирусов простого герпеса in vitro и клиническими результатами лечения ацикловиром до конца не выяснена.

Фармакокинетика. Ацикловир только частично абсорбируется в пищеварительном тракте (около 20% принятой дозы). Одновременный прием пищи не приводит к снижению абсорбции. C max достигается через 1,5–2 ч.

Уровень его связывания с белками плазмы крови относительно низкий (от 9 до 33%) и при взаимодействии с другими лекарственными средствами не меняется.

Ацикловир проникает через плацентарный барьер, в СМЖ (50% соответствующей концентрации в плазме крови), грудное молоко.

Большинство препарата (85–90%) выводится в неизмененном виде почками и лишь незначительная часть (10–15%) — в виде метаболита (9-карбоксиметоксиметилгуанин). Почечный клиренс ацикловира существенно выше клиренса креатинина, что указывает на то, что выведение препарата почками осуществляется путем не только клубочковой фильтрации, а и канальцевой секреции.

Конечный T ½ при в/в введении ацикловира составляет примерно 2,9 ч, у больных с ХПН — 19,5 ч, во время гемодиализа — 5,7 ч. Уровень ацикловира в плазме крови во время диализа снижается примерно на 60%.