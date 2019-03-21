Ацикловир-Дарница (Aciclovir-Darnitsa) (168112) - инструкция по применению ATC-классификация
Ацикловир-Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацикловир является синтетическим аналогом пуринового нуклеозида с ингибирующей активностью in vivo и in vitro относительно вируса герпеса человека, включая вирус простого герпеса I и II типа, вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса, вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус. В культуре клеток ацикловир проявляет наибольшую активность против вируса простого герпеса I типа и далее, по убыванию активности, против вируса простого герпеса II типа, вируса ветряной оспы и опоясывающего герпеса, вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса.
Ингибирующая активность ацикловира против вышеупомянутых вирусов является высокоселективной. Фермент тимидинкиназа в нормальной неинфицированной клетке не использует ацикловир как субстрат, поэтому токсическое действие относительно клеток организма-хозяина минимально. Однако тимидинкиназа, закодированная в вирусе простого герпеса, вирусе ветряной оспы, опоясывающего герпеса и вирусе Эпштейна — Барр, превращает ацикловир в монофосфат ацикловира — аналог нуклеозида, который затем превращается последовательно в дифосфат и трифосфат с помощью ферментов клетки. Вслед за встраиванием в вирусную ДНК ацикловира трифосфат взаимодействует с вирусной ДНК-полимеразой, результатом чего является прекращение синтеза цепи вирусной ДНК.
При длительных или повторных курсах лечения тяжелых больных со сниженным иммунитетом возможно снижение чувствительности отдельных штаммов вируса, которые не всегда отвечают на лечение ацикловиром. Большинство клинических случаев нечувствительности связаны с дефицитом вирусной тимидинкиназы, однако есть сообщения о повреждении вирусной тимидинкиназы и ДНК. In vitro взаимодействие отдельных вирусов простого герпеса с ацикловиром может также приводить к формированию менее чувствительных штаммов. Взаимозависимость между чувствительностью отдельных вирусов простого герпеса in vitro и клиническими результатами лечения ацикловиром до конца не выяснена.
Фармакокинетика. Ацикловир только частично абсорбируется в пищеварительном тракте (около 20% принятой дозы). Одновременный прием пищи не приводит к снижению абсорбции. Cmax достигается через 1,5–2 ч.
Уровень его связывания с белками плазмы крови относительно низкий (от 9 до 33%) и при взаимодействии с другими лекарственными средствами не меняется.
Ацикловир проникает через плацентарный барьер, в СМЖ (50% соответствующей концентрации в плазме крови), грудное молоко.
Большинство препарата (85–90%) выводится в неизмененном виде почками и лишь незначительная часть (10–15%) — в виде метаболита (9-карбоксиметоксиметилгуанин). Почечный клиренс ацикловира существенно выше клиренса креатинина, что указывает на то, что выведение препарата почками осуществляется путем не только клубочковой фильтрации, а и канальцевой секреции.
Конечный T½ при в/в введении ацикловира составляет примерно 2,9 ч, у больных с ХПН — 19,5 ч, во время гемодиализа — 5,7 ч. Уровень ацикловира в плазме крови во время диализа снижается примерно на 60%.
Показания Ацикловир-Дарница
лечение инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом Herpes simple, включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес.
Профилактика рецидивов инфекций, вызванных вирусом Herpes simple, у больных с нормальным иммунитетом.
Профилактика инфекций, вызванных вирусом Herpes simple, у больных с иммунодефицитом.
Лечение инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster (ветряная оспа, опоясывающий герпес).
Применение Ацикловир-Дарница
таблетку следует принимать целиком, запивая водой. При применении высоких доз препарата следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Взрослые. Лечение инфекций, вызванных вирусом Herpes simple. Препарат применять в дозе 200 мг 5 раз в сутки с примерно 4-часовым интервалом, за исключением ночного периода. Продолжительность лечения — 5 дней, но в случае тяжелой первичной инфекции оно может быть продолжено.
При необходимости больным с тяжелым иммунодефицитом или со сниженной абсорбцией в кишечнике разовую дозу можно удвоить до 400 мг или применять соответствующую дозу для в/в введения.
Лечение нужно начинать как можно раньше после начала развития инфекции. В случае рецидивирующего герпеса лучше всего начинать лечение в продромальный период или после появления первых признаков поражения кожи.
Профилактика рецидивов инфекций, вызванных вирусом Herpes simple, у больных с нормальным иммунитетом. Препарат применять в дозе 200 мг 4 раза в сутки с 6-часовым интервалом (или для удобства — в дозе 400 мг 2 раза в сутки с 12-часовым интервалом).
Лечение будет эффективным даже после снижения дозы препарата до 200 мг 3 раза в сутки с 8-часовым интервалом или даже 2 раза в сутки с 12-часовым интервалом.
В некоторых случаях радикальное улучшение отмечается после приема суточной дозы 800 мг.
Для наблюдения за возможными изменениями естественного течения заболевания терапию препаратом нужно периодически прерывать с интервалом 6–12 мес.
Профилактика инфекций, вызванных вирусом Herpes simple, у больных с иммунодефицитом. Препарат применять в дозе 200 мг 4 раза в сутки с 6-часовым интервалом.
При необходимости больным с тяжелым иммунодефицитом или со сниженной абсорбцией в кишечнике разовую дозу можно удвоить до 400 мг или применять соответствующую дозу для в/в введения.
Продолжительность профилактики зависит от длительности периода риска.
Лечение инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster. Препарат применять в дозе 800 мг 5 раз в сутки с приблизительно 4-часовым интервалом, за исключением ночного периода. Продолжительность лечения — 7 дней.
Лечение нужно начинать как можно раньше после начала заболевания, результат будет лучше, если терапию начать сразу же после появления высыпаний.
Больным с тяжелым иммунодефицитом или со сниженной абсорбцией в кишечнике лучше применять в/в введение препарата.
Дети в возрасте от 2 лет. Лечение и профилактика инфекций, вызванных вирусом Herpes simple, у детей с иммунодефицитом. Препарат применять в дозах, как для взрослых.
Лечение ветряной оспы. Препарат применять в дозе: дети в возрасте от 2 до 6 лет — 400 мг 4 раза в сутки, дети старше 6 лет — 800 мг 4 раза в сутки.
Точнее дозу препарата можно рассчитать по массе тела ребенка — 20 мг/кг массы тела в сутки, разделенную на 4 приема. Максимальная суточная доза — 800 мг. Продолжительность лечения — 5 дней.
Специальных данных относительно применения ацикловира для профилактики инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, или для лечения инфекций, вызванных вирусом опоясывающего герпеса, у детей с нормальным иммунитетом нет.
Пациенты с нарушением функции почек. Препарат применять с осторожностью. Необходимо поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
При профилактике и лечении инфекций, вызванных вирусом Herpes simple, у больных с почечной недостаточностью рекомендованные пероральные дозы не приводят к накоплению ацикловира, уровень которого превышал бы безопасные значения, установленные для в/в введения. Однако больным с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) рекомендуется применять препарат в дозе 200 мг 2 раза в сутки с примерно с 12-часовым интервалом.
При лечении инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster, больным со значительно сниженным иммунитетом рекомендуется применять препарат в дозе: при тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин) — 800 мг 2 раза в сутки с примерно 12-часовым интервалом, при умеренной почечной недостаточности (клиренс креатинина в пределах 10–25 мл/мин) — 800 мг 3 раза в сутки с примерно 8-часовым интервалом.
Пациенты пожилого возраста. Препарат применять с осторожностью. Необходимо поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Следует иметь в виду возможность нарушения функции почек у больных пожилого возраста, и дозу препарата для них нужно соответственно изменить.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ацикловиру, валацикловиру или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, боль в грудной клетке.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия, лейкопения, тромбоцитопения.
Со стороны нервной системы и психики: головная боль, головокружение, психомоторное возбуждение, спутанность сознания, тремор, атаксия, дизартрия, галлюцинации, психотические симптомы, судороги, сонливость, энцефалопатия, кома.
Вышеупомянутые симптомы в большинстве случаев обратимы и возникают главным образом у больных с почечной недостаточностью или другими факторами риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, снижение аппетита, гастрит, дисфагия.
Со стороны гепатобилиарной системы: транзиторное повышение активности ферментов печени и уровня билирубина, желтуха, гепатит.
Со стороны мочевыделительной системы: повышение концентрации мочевины и креатинина в крови, ОПН, боль в области почек. Боль в области почек может быть связана с почечной недостаточностью и кристаллурией.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, в том числе сыпь, зуд, гиперемия, крапивница, ангионевротический отек, анафилактические реакции; фотосенсибилизация, алопеция.
Поскольку выпадение волос может быть связано с большим количеством заболеваний и приемом препаратов, четкой связи с применением ацикловира не установлено.
Общие нарушения: утомляемость, лихорадка.
Особые указания
при применении высоких доз препарата следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Препарат применять с осторожностью у больных с нарушением функции почек, поскольку ацикловир выводится из организма главным образом путем почечного клиренса. Следует провести коррекцию дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Препарат применять с осторожностью у больных пожилого возраста, поскольку у этой группы пациентов большая вероятность нарушения функции почек. В случае необходимости следует провести коррекцию дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Обе эти группы (больные с нарушением функции почек и пациенты пожилого возраста) являются группами риска по возникновению неврологических нарушений, и поэтому они должны находиться под пристальным контролем для выявления этих побочных реакций. По полученным данным, такие реакции являются в целом обратимыми в случае прекращения лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Применение в период беременности и кормления грудью. В пострегистрационный период наблюдения за беременными задокументированы результаты применения у беременных различных фармацевтических форм ацикловира. Не выявлено увеличения количества врожденных пороков у детей, матери которых применяли ацикловир в период беременности, по сравнению с общей популяцией.
При пероральном приеме ацикловира в дозе 200 мг 5 раз в сутки он проникает в грудное молоко в концентрациях, составляющих 0,6–4,1% от соответствующего уровня ацикловира в плазме крови. Потенциально ребенок может получить ацикловир в дозе до 0,3 мг/кг массы тела в сутки.
В период беременности и кормления грудью препарат применять тогда, когда его потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.
Дети. Препарат применять у детей в возрасте от 2 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Клинических исследований влияния ацикловира на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводилось. Фармакология ацикловира не дает оснований ожидать любого негативного влияния. При решении вопроса о возможности управления автомобилем и другими механизмами следует принимать во внимание клинический статус пациента и профиль побочных реакций препарата.
Взаимодействия
ацикловир выделяется главным образом в неизмененном виде почками путем канальцевой секреции, поэтому любые препараты, имеющие аналогичный механизм выделения, могут повышать концентрацию ацикловира в плазме крови.
При одновременном применении с другими лекарственными средствами возможно:
с пробенецидом, циметидином — удлинение T½ ацикловира и AUC;
с иммуносупрессантами у больных после трансплантации органов — повышение уровня ацикловира и неактивного метаболита иммуносупрессивного препарата в плазме крови, с учетом широкого терапевтического индекса ацикловира необходимости в коррекции дозы нет.
Клинически важного взаимодействия ацикловира с другими лекарственными средствами не выявлено.
Передозировка
симптомы. Ацикловир только частично абсорбируется в пищеварительном тракте. Сообщалось о случаях непреднамеренного приема пациентами до 20 г ацикловира без возникновения токсического эффекта.
При случайной передозировке принятого внутрь ацикловира в течение нескольких дней возникают следующие симптомы: гастроэнтерологические (тошнота, рвота) и неврологические (головная боль, спутанность сознания).
При передозировке введенного в/в ацикловира повышается уровень креатинина в плазме крови, азота мочевины в крови и, соответственно, появляется почечная недостаточность. Неврологическими проявлениями передозировки могут быть спутанность сознания, галлюцинации, возбуждение, судороги и кома.
Лечение: следует обследовать пациента для выявления симптомов интоксикации, провести симптоматическую терапию, в тяжелых случаях — гемодиализ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.