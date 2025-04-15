Ацикловир-Дарница (Aciclovir-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
125,85
Экономия при брони: -7,85 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
127,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,20
Экономия при брони: -8,35 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,26
Экономия при брони: -8,01 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
126,30
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,05
Экономия при брони: -4,72 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,89
Экономия при брони: -32,76 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,73
Экономия при брони: -8,78 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,37
Экономия при брони: -17,22 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
133,89
Экономия при брони: -21,89 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,84
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
147,58
Экономия при брони: -13,13 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,30
Экономия при брони: -13,38 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
128,48
Экономия при брони: -16,48 грн