Ацикловир-Дарница (Aciclovir-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
144,14
Экономия при брони: -34,88 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,30
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
143,76
Экономия при брони: -12,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
158,88
Экономия при брони: -42,83 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
69,20
Экономия при брони: -2,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
158,00
Экономия при брони: -43,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
68,50
Экономия при брони: -1,35 грн