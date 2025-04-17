Киев
Ацикловир-Дарница (Aciclovir-Darnitsa)

Ацикловир-Дарница (Aciclovir-Darnitsa)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
131,80
Экономия при брони: -3,95 грн
127,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -3,20 грн
135,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
144,75
Экономия при брони: -22,76 грн
121,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
69,20
Экономия при брони: -1,60 грн
67,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
143,46
Экономия при брони: -12,65 грн
130,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
122,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,97
Экономия при брони: -13,57 грн
127,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -3,20 грн
135,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
117,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,53
Экономия при брони: -14,10 грн
127,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
128,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
144,53
Экономия при брони: -22,77 грн
121,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
127,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,23
Экономия при брони: -12,83 грн
127,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
68,50
Экономия при брони: -0,90 грн
67,60 грн
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