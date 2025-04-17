Ацикловир-Дарница (Aciclovir-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
131,80
Экономия при брони: -3,95 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
144,75
Экономия при брони: -22,76 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
69,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
143,46
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,97
Экономия при брони: -13,57 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,53
Экономия при брони: -14,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
144,53
Экономия при брони: -22,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,23
Экономия при брони: -12,83 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
68,50
Экономия при брони: -0,90 грн