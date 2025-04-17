Ацикловир-Дарница (Aciclovir-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,21
Экономия при брони: -8,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
144,53
Экономия при брони: -10,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
69,20
Экономия при брони: -1,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
143,55
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
144,74
Экономия при брони: -10,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
146,85
Экономия при брони: -5,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
144,90
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
69,20
Экономия при брони: -1,25 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,88
Экономия при брони: -13,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
68,50
Экономия при брони: -0,55 грн