Ацикловир-Дарница (Aciclovir-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 550 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
128,90
Экономия при брони: -17,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
128,90
Экономия при брони: -17,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,44
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
128,90
Экономия при брони: -17,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
145,76
Экономия при брони: -11,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,28
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,95
Экономия при брони: -7,73 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
128,90
Экономия при брони: -17,75 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
128,90
Экономия при брони: -17,75 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
128,90
Экономия при брони: -17,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,92
Экономия при брони: -7,70 грн