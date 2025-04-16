Ацикловир-Дарница (Aciclovir-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,36
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
143,24
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
143,34
Экономия при брони: -9,41 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
80,06
Экономия при брони: -13,09 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
68,50
Экономия при брони: -1,05 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
137,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
135,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,21
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
143,35
Экономия при брони: -17,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,00
Экономия при брони: -15,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница