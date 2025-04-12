ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Оцилококцинум® (Oscillococcinum)

Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Цены в Киев
от 244,07 грн
в 864 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Гранулы дозированные
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
6 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/9265/01/01 от 24.01.2019

Оцилококцинум инструкция по применению

Состав

Экстракт печени и сердца утки барбарийской 200 К - 0,01 мл/1 г

Фармакологические свойства

гомеопатическое средство, фармакологические свойства которого обусловлены действием его компонентов. Повышает неспецифическую реактивность организма, применяется при гриппозных состояниях и простудных заболеваниях как в лечебных, так и в профилактических целях.

Показания Оцилококцинум

симптоматическое лечение, профилактика гриппа и ОРВИ (с симптомами лихорадки, ознобом, ощущением ломоты в теле, головной болью).

Применение Оцилококцинум

перорально. Содержимое 1 пенала (1 г гранул) поместить под язык и держать во рту до полного растворения. Применяют у пациентов взрослого и детского возраста.
Дозирование зависит от стадии заболевания.
Для профилактики заболевания: в период эпидемии гриппа и риска развития простудного заболевания — по 1 дозе (1 г гранул, содержимое 1 пенала) 1 раз в неделю до снижения риска заболевания.
Начальная стадия заболевания: принять 1 дозу препарата сразу после появления первых симптомов заболевания, затем — по 1 дозе 2–3 раза в сутки с интервалом 6 ч.
Стадия выраженных проявлений заболевания: по 1 дозе 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 1–3 сут.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата, редкая наследственная непереносимость фруктозы, глюкозно-галактозная мальабсорбция или сахаразо-изомальтазная недостаточность.
Редкая непереносимость галактозы, дефицит Lapp-лактазы.

Побочные эффекты

возможно развитие аллергических реакций у лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

Особые указания


Период беременности и кормления грудью. Данных о безопасности применения Оцилококцинума нет. Препарат назначают в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.
Дети. Применение Оцилококцинума рекомендовано детям в возрасте старше 2 лет.
Детям в возрасте 2–6 лет гранулы перед приемом следует растворить в воде.

Взаимодействия

не изучались.

Передозировка

сообщений нет.

Условия хранения

при температуре 4–25 °С.