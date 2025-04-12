перорально. Содержимое 1 пенала (1 г гранул) поместить под язык и держать во рту до полного растворения. Применяют у пациентов взрослого и детского возраста.

Дозирование зависит от стадии заболевания.

Для профилактики заболевания: в период эпидемии гриппа и риска развития простудного заболевания — по 1 дозе (1 г гранул, содержимое 1 пенала) 1 раз в неделю до снижения риска заболевания.

Начальная стадия заболевания: принять 1 дозу препарата сразу после появления первых симптомов заболевания, затем — по 1 дозе 2–3 раза в сутки с интервалом 6 ч.

Стадия выраженных проявлений заболевания: по 1 дозе 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 1–3 сут.