Оцилококцинум® (Oscillococcinum)
Оцилококцинум инструкция по применению
Состав
Экстракт печени и сердца утки барбарийской 200 К - 0,01 мл/1 г
Фармакологические свойства
гомеопатическое средство, фармакологические свойства которого обусловлены действием его компонентов. Повышает неспецифическую реактивность организма, применяется при гриппозных состояниях и простудных заболеваниях как в лечебных, так и в профилактических целях.
Показания Оцилококцинум
симптоматическое лечение, профилактика гриппа и ОРВИ (с симптомами лихорадки, ознобом, ощущением ломоты в теле, головной болью).
Применение Оцилококцинум
перорально. Содержимое 1 пенала (1 г гранул) поместить под язык и держать во рту до полного растворения. Применяют у пациентов взрослого и детского возраста.
Дозирование зависит от стадии заболевания.
Для профилактики заболевания: в период эпидемии гриппа и риска развития простудного заболевания — по 1 дозе (1 г гранул, содержимое 1 пенала) 1 раз в неделю до снижения риска заболевания.
Начальная стадия заболевания: принять 1 дозу препарата сразу после появления первых симптомов заболевания, затем — по 1 дозе 2–3 раза в сутки с интервалом 6 ч.
Стадия выраженных проявлений заболевания: по 1 дозе 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 1–3 сут.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, редкая наследственная непереносимость фруктозы, глюкозно-галактозная мальабсорбция или сахаразо-изомальтазная недостаточность.
Редкая непереносимость галактозы, дефицит Lapp-лактазы.
Побочные эффекты
возможно развитие аллергических реакций у лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.
Особые указания
Период беременности и кормления грудью. Данных о безопасности применения Оцилококцинума нет. Препарат назначают в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.
Дети. Применение Оцилококцинума рекомендовано детям в возрасте старше 2 лет.
Детям в возрасте 2–6 лет гранулы перед приемом следует растворить в воде.
Взаимодействия
не изучались.
Передозировка
сообщений нет.
Условия хранения
при температуре 4–25 °С.