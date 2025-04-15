Оцилококцинум® (Oscillococcinum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
305,70
Экономия при брони: -23,85 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
307,78
Экономия при брони: -24,29 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -65,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
297,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
297,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -49,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
305,92
Экономия при брони: -10,23 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
342,70
Экономия при брони: -58,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
309,35
Экономия при брони: -28,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
306,74
Экономия при брони: -25,48 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
308,23
Экономия при брони: -26,81 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
306,98
Экономия при брони: -25,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
316,54
Экономия при брони: -35,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
347,90
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
297,00
Экономия при брони: -14,00 грн