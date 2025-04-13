Оцилококцинум® (Oscillococcinum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 871 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -54,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -53,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
343,10
Экономия при брони: -73,65 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
308,28
Экономия при брони: -12,48 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
367,80
Экономия при брони: -78,99 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
312,64
Экономия при брони: -16,84 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -53,60 грн