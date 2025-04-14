Оцилококцинум® (Oscillococcinum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 303 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
308,20
Экономия при брони: -19,95 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
307,44
Экономия при брони: -11,37 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
307,08
Экономия при брони: -23,33 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
307,10
Экономия при брони: -11,34 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -44,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
308,20
Экономия при брони: -24,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
314,50
Экономия при брони: -18,74 грн