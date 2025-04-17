Оцилококцинум® (Oscillococcinum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -62,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
296,82
Экономия при брони: -8,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -46,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -62,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -62,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
312,69
Экономия при брони: -31,21 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -46,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
328,04
Экономия при брони: -20,29 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -62,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
308,49
Экономия при брони: -26,79 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
315,03
Экономия при брони: -34,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -62,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
305,65
Экономия при брони: -24,34 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -62,60 грн