Киев
Производители на букву “B”

Boiron6 препаратов

6 препаратов
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Оцилококцинум®
Оцилококцинум®
Гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
от 244,07 грн
в 864 аптеках
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Гомеовокс®
Гомеовокс®
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Boiron
от 215,31 грн
в 844 аптеках
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Стодаль®
Стодаль®
Сироп флакон 200 мл с мерной чашкой №1
Boiron
от 221,14 грн
в 446 аптеках
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Седатив ПЦ®
Седатив ПЦ®
Таблетки №40
Boiron
от 145,58 грн
в 431 аптеке
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Коризалия®
Коризалия®
Таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
от 160,54 грн
в 373 аптеках
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Дантинорм Бэби®
Дантинорм Бэби®
Раствор для перорального применения контейнер однодозовый 1 мл стрип в алюминиевом пакете №10
Boiron
от 200,60 грн
в 3 аптеках других городов
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