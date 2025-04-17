Оцилококцинум® (Oscillococcinum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
309,97
Экономия при брони: -31,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
312,90
Экономия при брони: -34,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -41,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -57,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -57,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
310,79
Экономия при брони: -32,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
313,35
Экономия при брони: -34,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
305,67
Экономия при брони: -23,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
309,70
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -57,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
313,70
Экономия при брони: -32,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
304,23
Экономия при брони: -22,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -41,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -57,10 грн