Оцилококцинум® (Oscillococcinum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 275 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
306,45
Экономия при брони: -12,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
315,76
Экономия при брони: -29,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -35,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -51,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
315,05
Экономия при брони: -29,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
324,35
Экономия при брони: -14,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
311,92
Экономия при брони: -28,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron