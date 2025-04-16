Оцилококцинум® (Oscillococcinum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
343,43
Экономия при брони: -11,16 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -64,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
310,11
Экономия при брони: -28,43 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
310,32
Экономия при брони: -28,60 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
315,95
Экономия при брони: -34,23 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -64,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
349,60
Экономия при брони: -64,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
314,77
Экономия при брони: -36,14 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
333,90 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
305,26
Экономия при брони: -23,88 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Оцилококцинум® гранулы дозированные пенал 1 г №6
Boiron
323,00
Экономия при брони: -38,00 грн