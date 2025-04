Препарат Флебодиа 600 мг согласно АТС-классификации относится к капилляростабилизирующим препаратам, биофлавоноидам (флавоноиды растительного происхождения). Действующее вещество препарата — диосмин. Отпускается без рецепта врача. Флебодиа 600 мг назначают для уменьшения выраженности симптомов, обусловленных лимфовенозной недостаточностью, таких как ощущение тяжести в нижних конечностях, боль, трофические расстройства; в комплексном лечении обострения геморроя; как дополнительный метод терапии повышенной ломкости капилляров, нарушения микроциркуляции (инструкция МЗ Украины).

Диосмин

Диосмин (диосметин 7-O-рутинозид) является флавоноидом (естественным гидроксипроизводным флавона), содержащимся в растениях семейства Rutaceae, особенно распространен в околоплоднике, различных цитрусовых (Imam F. et al., 2015). Впервые он был выделен из листьев Scrophularia nodosa L. (Scrophulariaceae) в 1925 г., и в настоящее время его также можно получить путем дегидрирования другого флавоноида — гесперидина. Диосмин обладает широким спектром биологических свойств, подтвержденных многочисленными исследованиями in vitro и in vivo. Он действует как антиоксидантное, антигипергликемическое, противовоспалительное, антимутагенное и противоязвенное средство (Silambarasan T. et al., 2012; Bogucka-Kocka A. et al., 2013).

В настоящее время благодаря своему положительному влиянию на сердечно-сосудистую систему диосмин является одним из наиболее широко применяемых природных соединений в лечении хронической венозной недостаточности (ХВН) — прогрессирующего расстройства, поражающего все большее число людей каждый год. В результате клинических исследований было установлено, что диосмин уменьшает выраженность боли и отека у пациентов с ХВН, поскольку он улучшает лимфодренаж и поддерживает микроциркуляцию (Lyseng-Williamson K. A. et al., 2003; Batchvarov I. V. et al., 2010). Он также повышает капиллярное сопротивление, тонус сосудов и эластичность вен и снижает капиллярную фильтрацию и гиперпроницаемость капилляров (Perrin M. et al., 2011). Диосмин проявляет противовоспалительный эффект, ингибируя экспрессию провоспалительных цитокинов путем блокирования активации путей NF-κB (Imam F. et al., 2015). Был отмечен регресс таких симптомов, как отек, боль, ощущение тяжести и сдавления в ногах, а также улучшение качества жизни пациентов с ХВН (Maksimović Z.V. et al., 2008).

Антиоксидантная активность диосмина также может оказывать значительное влияние на облегчение симптомов ХВН, поскольку свободные от кислорода радикалы, выделяющиеся при воспалении, могут вызывать повреждение тканей и высвобождение медиаторов воспаления. Известно, что простагландины и их аналоги изопростаны рассматриваются как биомаркеры оксидативного стресса (Davi G. et al., 1999; Prasain J. K. et al., 2013). Например, повышенный уровень обоих соединений был зарегистрирован у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Petrosino T. et al., 2014).

Актуальность проблемы

Распространенность и частота хронических и острых венозных заболеваний в мире очень высоки как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. В настоящее время хронические венозные заболевания нижних конечностей являются неотъемлемой частью смертельной ангиопандемии третьего тысячелетия. Сегодня частота наиболее тяжелых случаев с прогрессирующей стадией венозной недостаточности в популяции возросла в 2 раза. Среди веноактивных (venoactive) препаратов широко назначается микронизированная очищенная фракция флавоноида диосмина. Компрессионная склеротерапия, жидкая или пенная, является безопасным и эффективным инвазивным методом лечения телеангиэктазий, ретикулярного варикоза и варикозной трансформации подкожных вен. Прямые пероральные антикоагулянты представляют собой один из терапевтических и профилактических вариантов тромбоза глубоких вен (ТГВ) и венозной тромбоэмболии (ВТЭ), однако существуют ограничения по применению для больных со злокачественными новообразованиями и в период беременности. Наиболее эффективной является тройная одновременная профилактика. Тромбозы поверхностных вен длиной более 5 см также являются показанием для проведения антикоагулянтной терапии (Gavorník Р. et al., 2015).

Оксидативный стресс играет важную роль в патофизиологии многих заболеваний человека, в то время как антиоксиданты предотвращают развитие различных неблагоприятных симптомов. Диосмин является природным флавоноидом, применяемым при расстройствах сосудистой системы, особенно при ХВН, и играет значительную роль в облегчении симптомов этой патологии. В исследовании было изучено влияние лечения диосмином на уровень изопростанов в образцах плазмы крови пациентов с ХВН. Качественный анализ проводили с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с последующим детектированием спектрометрией (ЖХ-МС). Статистически значимое снижение содержания изопростана через 3 мес лечения наблюдалось в исследуемой группе; однако наиболее значимые изменения выявлены у пациентов, которые курят (Marcin Feldo et al., 2018).

Хроническая венозная недостаточность

ХВН определяется как морфологические и функциональные нарушения венозной системы, проявляющиеся варикозным расширением вен (структурные изменения в стенке вены), венозные язвы на ногах, отеки или изменения кожи. Первичная стадия заболевания — результат повышенной и устойчивой венозной гипертензии, вызванной главным образом рефлюксом из-за нарушения работы венозных клапанов. Повышает гидростатическое давление и кровоток в капиллярах. Это обусловливает адгезию лейкоцитов к эндотелию капилляров и инициирует воспалительную реакцию. Следовательно, капилляры становятся проницаемыми для жидкости, которая вызывает образование отека (Perrin M., Ramelet A. A., 2011).

ХВН впервые проявляется как увеличение венозного напряжения (венозная гипертензия или высокое АД в венах) с рефлюксом или без него (Kurz, 1999 ). В зависимости от причины ХВН может быть врожденной, первичной (с неопределенной причиной) или вторичной (посттромботическая, посттравматическая или другие причины). В зависимости от патофизиологии развитие заболевания может быть связано с окклюзией (заблокированными венами), рефлюксом или обеими причинами. Наконец, это может зависеть как от поверхностной или глубокой венозной системы, так и от перфорационных аномалий (Porter Т.М., 1995).

ХВН является важной причиной дискомфорта и неспособности работать, в связи с этим заболеванием снижается качество жизни. Распространенность этой патологии не была четко зафиксирована, потому что сегодня существует мало доступных исследований, а те, которые доступны, не располагают полным объемом необходимой информации. Некоторые исследования не охватывают весь патологический спектр и фокусируются только на варикозном расширении вен или язвах, в то время как другие не используют стандартные характеристики болезни, а ссылаются на множество различных диагностических критериев (Nicolaides А., 2000). В результате этого распространенность заболевания была оценена в диапазоне 1–50% (Stanhope J. M., 1975 ; Van den Oever, 1998). Одно из исследований продемонстрировало ежегодную заболеваемость 2,6% среди женщин и 1,9% среди мужчин (Brand, 1988).

Причины развития сердечно-сосудистых заболеваний неизвестны, хотя они связаны с расширением и деформацией вен, а также нарушением нормальной работы клапанов вен. Трофические кожные заболевания и венозные язвы возникают в результате тяжелой варикозной болезни (Carpentier, 2000). Варикозное расширение вен имеет многофакторное происхождение, связанное с преклонным возрастом и, возможно, образом жизни (сидячий образ жизни), беременностью и наследственными факторами, а также ожирением. Риск язвы может быть повышен из-за травмы и предыдущих эпизодов тромбоза глубоких вен (клинических или субклинических) (Scott, 1995).

Клинические проявления ХВН различаются в зависимости от стадии заболевания и могут включать ощущение тяжести в конечностях, парестезию (покалывание), судороги, боль, отек (отеки), варикозное расширение вен, пигментацию кожи, варикозные язвы и признаки атрофии кожи.

Хирургия, склеротерапия и последовательное механическое сжатие обычно считаются предпочтительными видами лечения. Тем не менее часто применяются фармакологические методы лечения, в том числе препараты-флеботоники. Хотя флеботоники отпускаются из аптек в одних странах, в других же они не являются широко доступными. Например, в Испании некоторые флеботоники не применяют при ХВН, в то время как ряд других флеботоников, таких как диосмин, применяют, однако период их применения ограничен 2–3 мес во время обострения болезни. Флеботоники представляют собой гетерогенную группу препаратов, применяемых для лечения ХВН. Большинство из этих препаратов являются флавоноидами природного происхождения, извлеченными из растений. Синтетические продукты с флавоноидоподобными свойствами также применяются при венозных заболеваниях. Они известны как флеботоники (веноактивные) препараты. Флеботоники влияют на макроциркуляцию, например, они могут улучшить венозный тонус (Tsouderos, 1991), и на параметры микроциркуляции, например, снижают проницаемость капилляров (Behar, 1988).

Однако существуют сомнения в клинической эффективности и безопасности флеботоников. В результате некоторых исследований было установлено, что с препаратами данной группы связан риск агранулоцитоза (Kaufman, 1991; Ibañez, 2000). Именно по этой причине особенно необходимо проводить объективную и тщательную оценку эффективности флеботоников (Martinez M. J. et al., 2005).

ХВН сопровождается выраженным воспалительным ответом, который, как считается, приводит к развитию и прогрессированию заболевания. Хотя компрессионная терапия долгое время была стандартным методом лечением, последние исследования подтверждают, что лечение флавоноидами также может быть целесообразным. Цель одного из обзоров — обобщение информации о влиянии растительных флавоноидов на воспалительный процесс и иммунный ответ за счет ингибирования важных регуляторных ферментов. В результате исследований было установлено, что этот эффект обусловлен ингибированием флавоноидами ключевых ферментов, участвующих в биосинтезе простагландина (то есть липоксигеназы (железосодержащий фермент), фосфолипазы и ЦОГ). Флавоноиды также ингибируют фосфодиэстеразы, участвующие в активации клеток. Большая часть этого эффекта связана с биосинтезом белковых цитокинов, которые опосредуют адгезию циркулирующих лейкоцитов к участкам повреждения. Протеинкиназы представляют собой еще один класс регуляторных ферментов, на которые влияют флавоноиды. Ингибирование киназ связано с конкурентным связыванием флавоноидов с АТФ в одном из каталитических центров фермента. Эти способы ингибирования обеспечивают механизмы, с помощью которых флавоноиды ингибируют воспаление. Поэтому и предполагается, что этот класс веществ может быть эффективным при лечении ХВН (Manthey J.A., 2000).

Терапия геморроя

До настоящего времени были предложено несколько теорий об этиопатогенезе и физиопатологии геморроя. С физиопатологической точки зрения, особое значение имеет сосудистый фактор, на который, в свою очередь, влияют механические факторы, которые нарушают венозный противоток. В качестве доказательства геморроидального криза, характеризующегося локальным отеком, болью и кровотечением, применение биофлавоноидных препаратов считается первым выбором. На протяжении исследования применяли очищенный диосмин в дозе 2 таблеток по 450 мг 2 р/сут в течение первых 7 дней, а затем по 1 таблетке 1 р/сут в течение 2 мес. Исследование проводили в группе, состоящей из 66 больных с первичным геморроем 1–4-й степени. Полученные результаты подтвердили эффективность диосмина в уменьшении выраженности боли и кровотечений в 1-ю неделю терапии: 79 и 67% (группа диосмина и плацебо соответственно). На 2-й неделе показатели составили 98 и 86% соответственно. Переносимость диосмина была превосходной: эта характеристика препарата позволяет врачам широко назначать диосмин в комплексной терапии геморроя, а также при подготовке пациента к дальнейшему лечению (Diana G. et al., 2000).

Заключение

Несмотря на высокий уровень развития современной ангиологии и сосудистой хирургии, проблема ХВН, осложняющая течение различных венозных заболеваний, по-видимому, не имеет тенденции к решению, что требует постоянного поиска оптимизации методов лечения и реабилитации больных с вышеупомянутым синдромом. Особое внимание следует уделять эндотелиальному состоянию при ХВН и возможностям коррекции эндотелиальной дисфункции с применением биофлавоноидов, в частности диосмина (Kalinin R.E. et al., 2015).

Одним из таких препаратов является Флебодиа 600 мг (диосмин), который повышает тонус вен малого калибра, за счет чего улучшает венозный отток и лимфатический дренаж. Сосудосуживающее действие препарата касается только венозного и лимфатического русла. Препарат не влияет на тонус артерий. Флебодиа 600 мг улучшает трофику тканей и микроциркуляцию за счет снижения проницаемости капилляров и повышения их резистентности. Препарат оказывает умеренное антиагрегантное и противовоспалительное действие. Противовоспалительный эффект реализуется благодаря антикомплементарной активности, торможению реакции высвобождения пероксид-анионов, снижению продукции лейкотриенов.

Диосмин равномерно распределяется во всех слоях венозной стенки, преимущественно в полых венах, подкожных венах нижних конечностей, в меньшей степени — в почках, печени и легких (инструкция МЗ Украины).