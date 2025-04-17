Флебодиа 600 мг (Phlebodia 600 mg)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
611,30
Экономия при брони: -40,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
573,48
Экономия при брони: -17,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
648,60
Экономия при брони: -78,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
635,90
Экономия при брони: -65,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
590,51
Экономия при брони: -58,24 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
634,90
Экономия при брони: -64,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
608,49
Экономия при брони: -41,85 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
609,60
Экономия при брони: -39,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
570,75
Экономия при брони: -39,15 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
644,90
Экономия при брони: -74,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
604,48
Экономия при брони: -36,87 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
587,49
Экономия при брони: -35,75 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International