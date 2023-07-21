биофлавоноид с венотонической и ангиопротекторной активностью. Уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус и уменьшает явления венозного застоя, повышает резистентность капилляров и снижает их проницаемость, улучшает микроциркуляцию. Потенцирует вазопрессорное действие адреналина, норадреналина и серотонина. Ангиотропное действие диосмина является дозозависимым. Улучшает лимфатический дренаж. На фоне применения диосмина повышается систолическое и диастолическое АД при ортостатической гипотензии, возникшей в послеоперационный период, что косвенно подтверждает наличие у него венотонического действия.

После приема внутрь быстро абсорбируется в пищеварительном тракте, его C max в плазме крови достигается через 5 ч после приема. Накапливается в полых венах, подкожных венах нижних конечностей, в меньшей степени — в тканях почек, печени и легких. В других тканях организма выявляется в незначительных количествах. Избирательное накопление диосмина в области венозных сосудов достигает максимума через 9 ч после приема и длится в течение последующих 96 ч. Выводится в основном с мочой (около 79%), а также с калом (11%) и желчью (2,4%).