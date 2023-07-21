ДИОСМИН (DIOSMINUM) Действующее вещество
биофлавоноид с венотонической и ангиопротекторной активностью. Уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус и уменьшает явления венозного застоя, повышает резистентность капилляров и снижает их проницаемость, улучшает микроциркуляцию. Потенцирует вазопрессорное действие адреналина, норадреналина и серотонина. Ангиотропное действие диосмина является дозозависимым. Улучшает лимфатический дренаж. На фоне применения диосмина повышается систолическое и диастолическое АД при ортостатической гипотензии, возникшей в послеоперационный период, что косвенно подтверждает наличие у него венотонического действия.
После приема внутрь быстро абсорбируется в пищеварительном тракте, его Cmax в плазме крови достигается через 5 ч после приема. Накапливается в полых венах, подкожных венах нижних конечностей, в меньшей степени — в тканях почек, печени и легких. В других тканях организма выявляется в незначительных количествах. Избирательное накопление диосмина в области венозных сосудов достигает максимума через 9 ч после приема и длится в течение последующих 96 ч. Выводится в основном с мочой (около 79%), а также с калом (11%) и желчью (2,4%).
нарушения венозного кровообращения; повышенная ломкость капилляров; симптоматическое лечение при геморрое в фазе обострения.
при венозной недостаточности — внутрь по 0,6 г/сут утром, до завтрака; для лечения геморроя — по 1,2–1,8 г/сут во время еды.
повышенная чувствительность к диосмину.
диспептические явления.
имеются данные о возможной эффективности диосмина для профилактики кровотечений после флебэктомии, а также возникающих вследствие применения внутриматочных контрацептивных средств.
Экспериментально и в клинической практике не выявлено отрицательного воздействия приема диосмина на течение беременности и развитие плода. В случае необходимости назначения в период кормления грудью, грудное вскармливание ребенка следует прекратить из-за отсутствия данных о проникновении активного вещества в грудное молоко.
не описаны.
не описана.