Флебодиа 600 мг (Phlebodia 600 mg)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 334 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
610,12
Экономия при брони: -65,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
591,89
Экономия при брони: -22,45 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
587,01
Экономия при брони: -26,07 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
566,48
Экономия при брони: -21,58 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
658,80
Экономия при брони: -95,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
682,40 грн