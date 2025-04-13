Флебодиа 600 мг (Phlebodia 600 mg)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 948 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
629,90
Экономия при брони: -49,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
657,90
Экономия при брони: -77,00 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
698,56
Экономия при брони: -150,06 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
712,40
Экономия при брони: -147,08 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
601,10
Экономия при брони: -58,49 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
678,30
Экономия при брони: -145,66 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
612,06
Экономия при брони: -39,41 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
659,90
Экономия при брони: -79,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International