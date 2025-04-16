Флебодиа 600 мг (Phlebodia 600 mg)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
678,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
599,60
Экономия при брони: -71,12 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
584,00
Экономия при брони: -100,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
596,47
Экономия при брони: -39,84 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
616,88
Экономия при брони: -62,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
314,03
Экономия при брони: -39,73 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
597,27
Экономия при брони: -48,67 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
330,85
Экономия при брони: -48,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
576,40
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
591,52
Экономия при брони: -40,67 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
645,50
Экономия при брони: -80,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
605,05
Экономия при брони: -52,58 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
586,00
Экономия при брони: -33,53 грн