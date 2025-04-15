Флебодиа 600 мг (Phlebodia 600 mg)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
682,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
602,04
Экономия при брони: -43,93 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
643,30
Экономия при брони: -73,40 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
651,10
Экономия при брони: -87,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
680,10
Экономия при брони: -110,20 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
616,06
Экономия при брони: -34,28 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
593,38
Экономия при брони: -44,51 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
652,80
Экономия при брони: -82,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
648,90
Экономия при брони: -79,00 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
666,40
Экономия при брони: -96,50 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International