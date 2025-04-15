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Флебодиа 600 мг (Phlebodia 600 mg)

Флебодиа 600 мг (Phlebodia 600 mg)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 245 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
647,90 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
682,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
545,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
602,04
Экономия при брони: -43,93 грн
558,11 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
535,49 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
643,30
Экономия при брони: -73,40 грн
569,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
263,20 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
524,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
649,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
651,10
Экономия при брони: -87,20 грн
563,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
680,10
Экономия при брони: -110,20 грн
569,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
651,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
616,06
Экономия при брони: -34,28 грн
581,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
593,38
Экономия при брони: -44,51 грн
548,87 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
651,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
652,80
Экономия при брони: -82,90 грн
569,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
648,90
Экономия при брони: -79,00 грн
569,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
328,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
666,40
Экономия при брони: -96,50 грн
569,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
658,70 грн
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