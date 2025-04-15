Флебодиа 600 мг (Phlebodia 600 mg)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
588,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
641,14
Экономия при брони: -125,14 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
584,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
609,32
Экономия при брони: -31,41 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
607,61
Экономия при брони: -53,11 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
653,40
Экономия при брони: -86,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
584,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
584,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
652,40
Экономия при брони: -85,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
612,18
Экономия при брони: -20,47 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
319,40
Экономия при брони: -35,85 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
607,96
Экономия при брони: -53,75 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
300,52
Экономия при брони: -25,26 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
601,78
Экономия при брони: -44,88 грн