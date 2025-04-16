Флебодиа 600 мг (Phlebodia 600 mg)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
605,69
Экономия при брони: -28,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
653,10
Экономия при брони: -82,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
573,81
Экономия при брони: -38,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
661,70
Экономия при брони: -90,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
612,19
Экономия при брони: -45,62 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
602,01
Экономия при брони: -67,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
664,20
Экономия при брони: -93,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека бам
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
656,30
Экономия при брони: -85,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
656,80
Экономия при брони: -85,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
589,12
Экономия при брони: -47,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека24
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
595,36
Экономия при брони: -39,11 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
568,99
Экономия при брони: -28,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Флебодиа 600 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг №30
Lab. Innotech International
641,00
Экономия при брони: -69,90 грн