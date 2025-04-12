Нарушения со стороны пищеварительной системы могут возникать у пациентов с повышенной чувствительностью к панкреатину или у больных с мекониевым илеусом или резекцией кишечника в анамнезе.

Следует учитывать, что наличие в составе лекарственного средства производной метакриловой кислоты может обусловить риск развития фиброзной колонопатии при применении больших доз. Если при применении препарата возникли признаки непроходимости толстой кишки, пациента следует обследовать на наличие фиброзной колонопатии как возможной причины этого патологического состояния.

Во избежание образования мочекислых конкрементов следует контролировать содержание мочевой кислоты в моче.

Лекарственное средство содержит активные ферменты, которые могут повреждать слизистую оболочку ротовой полости, поэтому таблетки нужно глотать целыми, не разжевывая.

При приеме препарата до еды его следует запивать щелочными жидкостями (например, минеральной водой «Боржоми» или 0,5–1% раствором натрия гидрокарбоната).

При длительном применении рекомендуется одновременное назначение препаратов железа.

Препарат содержит лактозу, поэтому, если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.